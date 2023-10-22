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«أمازون» تختبر استخدام الطائرات المسيرة في توصيل الأدوية للمنازل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 22 أكتوبر 2023, 12:35 مساء
«أمازون» تختبر استخدام الطائرات المسيرة في توصيل الأدوية للمنازل
صورة نشرتها «أمازون» لطائرة مسيرة «درون» تٌستخدم في توصيل الطلبات. (الإنترنت)
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تشرع شركة «أمازون» العالمية للتجارة الإلكترونية في اختبار خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل باستخدام الطائرات المسيرة «درون».

وأعلنت الشركة، الأسبوع الماضي، أن العملاء في مقاطعة «كولدج ستيشن» في ولاية تكساس الأميركية يمكنهم الآن الحصول على الأدوية عند عتبة المنزل عبر طائرات مسيرة، خلال ساعة فقط من إتمام الطلب، كما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».

وجرى برمجة الطائرة من دون طيار للطيران من مركز تسليم به صيدلية آمنة إلى عنوان العميل وأن تهبط إلى ارتفاع حوالي أربعة أمتار أو 13 قدما، ثم تسقط الطرد المبطن أمام المنزل.

وتقول «أمازون» إنه سيمكن للعملاء الاختيار بين أكثر من 500 دواء متاح، في قائمة تشمل العلاجات الشائعة لأمراض مثل البرد والإنفلونزا والالتهاب الرئوي، لكن لن تشمل الأدوية الخاضعة للرقابة، أو تلك التي تحتاج وصفة خاصة من الطبيب.

وبحلول نهاية العام كشفت «أمازون» أنها تعتزم توسيع خدمة التوصيل باستخدام الطائرات المسيرة لتشمل ولاية أميركية ثالثة ومدن في إيطاليا وبريطانيا بحلول نهاية العام المقبل. وقالت الشركة إنها ستكشف المواقع المحددة في الأشهر المقبلة.

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استخدام المسيرات في توصيل الطلبات للمنازل
وبدأ قسم «برايم إير» التابع للشركة، ديسمبر الماضي، اختبار تسليم الأدوات المنزلية الشائعة باستخدام الطائرات المسيرة في ولاية كاليفورنيا.

وقالت الناطقة باسم «أمازون» جيسيكا باردولاس، إن «الشركة قامت بآلاف عمليات التسليم منذ إطلاق الخدمة، وتقوم بتوسيعها لتشمل الوصفات الطبية التي تعتمد جزئيا على طلبات العملاء».

وتعمل خدمة «أمازون برايم» بالفعل بتوصيل بعض الأدوية من صيدلية الشركة في غضون يومين. لكن نائب رئيس الصيدلة جون لوف قال إن هذا لا يساعد الشخص المصاب بمرض حاد مثل الإنفلونزا.

و«أمازون» ليست الشركة الأولى التي تستكشف إمكان استخدام الطائرات المسيرة في توصيل الأدوية للمنازل، إذ بدأ مزود الخدمات الطبية «سي في إس» باختبار الخدمة نفسها في العام 2019 في ولاية نورث كارولينا الأميركية لكن البرنامج انتهى دون تقدم.

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