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مسؤول أوروبي يبدأ تحقيقًا حول 3 منصات إلكترونية من بينها «إكس»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 03:24 مساء
مسؤول أوروبي يبدأ تحقيقًا حول 3 منصات إلكترونية من بينها «إكس»
شعار منصة «إكس» (تويتر سابقًا) (د.ب.أ)
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ذكرت وكالة الأنباء «رويترز» أن تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، بدأ تحقيقات تتعلق بـ3 منصات إلكترونية بخصوص قرارات تغيير المحتوى، من بينها منصة «إكس» (تويتر سابقًا) التي يملكها إيلون ماسك وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وواجهت شركات التكنولوجيا العملاقة تدقيقًا أمنيًا متزايدًا في الأسابيع الماضية لاتهامات بنشر المحتوى الضار والمعلومات المغلوطة في أعقاب هجوم «حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية» (حماس) على الاحتلال الإسرائيلي، حسب جريدة «الشرق الأوسط».

-«إكس» صنفت أو أزالت «عشرات آلاف» المنشورات المرتبطة بالحرب بين حماس و«إسرائيل»
-الاتحاد الأوروبي يهدد «إكس» بعقوبات بعد نشر «معلومات وصور عنيفة» عن الحرب بين حماس و«إسرائيل»

وبموجب قانون الخدمات الرقمية الشامل في الاتحاد، يجب على منصات التكنولوجيا ومحركات البحث أن تبذل مزيدًا من الجهد لمواجهة المحتوى غير القانوني، والأخطار التي تهدد الأمن العام، وحماية خدماتها من تقنيات التلاعب.

وفي حديث أثناء مقابلة مع إذاعة «فرنس إنتر» لم يذكر بريتون المنصتين الأخريين اللتين يجري التحقيق بشأنهما. وقال: «يمكن للقاضي حجبها على نحو موقت إذا لم تمضِ الأمور على ما يرام».

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