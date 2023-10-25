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تقرير للأمم المتحدة يحذر من ستة تهديدات كارثية على الكوكب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 أكتوبر 2023, 04:17 مساء
تقرير للأمم المتحدة يحذر من ستة تهديدات كارثية على الكوكب
مجموعة من الأقمار الصناعية التابعة لشركة «سبايس إكس» تمرّ فوق أوروغواي 7 فبراير 2021 (أ ف ب)
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حذر تقرير جديد صادر عن جامعة الأمم المتحدة من ستة تهديدات يمكن أن تقلب الأنظمة الأساسية لحياة الإنسان، قبل شهر من انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين حول المناخ (كوب28) في دبي.

وبات العلماء يستخدمون باستمرار مفهوم نقطة التحول المناخي، ومن الأمثلة على ذلك انهيار الغطاء الجليدي في غرينلاند، أو غابات الأمازون المطيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

ويقترح هذا التقرير الجديد إنشاء فئة جديدة تسمى «نقاط التحول في المخاطر»، مع التركيز على التفاعل بين الطبيعة والأنظمة التي بناها البشر، بما يشمل على سبيل المثال نظام إمدادات المياه، وإمدادات الغذاء.

تهديدات بتعرض إمدادات المياه للخطر
وقالت المعدة الرئيسية للتقرير زيتا سيبيسفاري «من خلال الإضرار بالطبيعة والتنوع البيولوجي، وتلويث الأرض والفضاء، فإننا نتجه بشكل خطير نحو نقاط تحول متعددة في المخاطر، يمكن لها أن تدمر الأنظمة التي تعتمد عليها حياتنا»، ويحذر التحليل من بعض التهديدات التي سبق وصفها في كثير من الأحيان، مثل ذوبان الأنهر الجليدية الذي يعرّض إمدادات المياه للخطر، أو اختفاء الأنواع الحيوانية التي تؤدي دورًا رئيسيًا في نظامها البيئي.

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ويسلط الضوء أيضًا على بعض المخاطر التي لا يتم ذكرها كثيرًا في سياق المناقشات المتعلقة بالمناخ، ويتمثل الخطر الأول في تراكم الحطام الفضائي، مما يهدد بإحداث مخاطر تصادمات متسلسلة يمكن أن تجعل مدار الأرض غير صالح للاستخدام بالنسبة للأقمار الصناعية.

وثمّة سبب آخر يتمثل في التهديد الذي يتعرض له نظام التأمين، فمع تكاثر الكوارث، ترتفع أسعار عقود التأمين، حتى إن بعض شركات التأمين تنسحب من مناطق معينة، ما يترك الناس من دون شبكة أمان، بالإضافة إلى خطر استنزاف المياه الجوفية المستخدمة بشكل أساسي في الزراعة للتعويض عن نقص المياه أثناء فترات الجفاف على سبيل المثال.

جفاف آبار المياه الجوفية
ويشير التقرير إلى أن هذه الآبار في المملكة العربية السعودية قد جفت بالفعل، كما أن الهند قريبة أيضًا من نقطة التحول.

ويقترح معدّو التقرير أيضًا نهجًا جديدًا لتحليل الاستجابات المحتملة لهذه الأزمات، من خلال تصنيفها إلى فئتين: الحلول الرامية إلى تجنب أسباب المشكلة، وتلك الهادفة إلى التكيف في مواجهة التغيرات الحتمية.

ويمكن السعي إلى تغيير هذه الحلول أو إيجاد تناسب لها مع النظام الحالي، وعلى سبيل المثال في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، يُعدّ تركيب مكيفات الهواء حلًا من ضمن النظام، بينما يسعى الحد من انبعاثات الغازات إلى تحويل النظام واستهداف سبب المشكلة.

وبحسب التقرير، فإن الحلول المطبقة اليوم تسعى بشكل رئيسي إلى تأخير نقاط التحول، بدلًا من إعادة اختراع أنظمة التشغيل.

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