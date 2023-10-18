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فرنسا تفتتح أول متحف للرياضيات وتطبيقاتها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 10:31 صباحا
فرنسا تفتتح أول متحف للرياضيات وتطبيقاتها
من داخل متحف «ميزون بوانكاريه» في فرنسا. (راديو فرنسا الدولي)
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افتتحت فرنسا المتحف الأول المتخصص لعلوم الرياضيات وتطبيقاتها، وهو مشروع يعتمد على البحث العلمي، ويتبع إدارة جامعة السوربون الفرنسية العريقة.

وشارك في حفل افتتاح المتحف وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتيللو، والفائز بميدالية «فيلدز» سيدريك فيلاني، ومديرة معهد «هنري بوانكاريه» سيلفي بنزوني. واستغرق العمل في إعداد المتحف 12 عاما، كما نقل الموقع الإلكتروني لراديو فرنسا الدولي.

والمتحف يحمل اسم «ميزون بوانكاريه»، واستغرق العمل على إعداده ما يقرب من 12 عاما، ويمتد على مساحة 900 متر مربع في ملحق تاريخي تابع لمعهد «هنري بوانكاريه».

ويستكشف المتحف المجالات المختلفة للرياضيات، وكيفية اتصالها ببعضها بعضا. وتأمل السلطات الفرنسية أن يستقطب المتحف ما يصل إلى 30 ألف زائر سنويا.

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متحف «ميزون بوانكاريه».. حيث يمكنك مقابلة الرياضيات
وقال فيلاني: «هذا مكان حيث يمكن أن تشعر وترى الرياضيات في تجسيدات متنوعة.. الرياضيات لديها جانب إنساني يشمل التخيل والشعر. هذا مكان حيث يمكنك مقابلة الرياضيات».

وتابع: «بينما كنت أقوم بالمزيد والمزيد من التوعية حول الرياضيات، أدركت أهمية وجود مكان يمكنك من خلاله التحدث عن الرياضيات وإظهار مدى حيويتها».

من جانبها، وصفت وزيرة التعليم العالي المتحف بأنه «رمز جميل، لديه القدرة على جعل علوم الرياضيات أكثر جاذبية لشريحة أوسع من الجمهور».

ويملك متحف «ميزون بوانكاريه» معرضا دائما، كما أنه يحتوي على مساحة للمعارض الموقتة وورشات العمل لطلاب المدارس العليا والجامعات.

من داخل متحف «ميزون بوانكاريه» في فرنسا. (راديو فرنسا الدولي)
من داخل متحف «ميزون بوانكاريه» في فرنسا. (راديو فرنسا الدولي)
من داخل متحف «ميزون بوانكاريه» في فرنسا. (راديو فرنسا الدولي)
من داخل متحف «ميزون بوانكاريه» في فرنسا. (راديو فرنسا الدولي)
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