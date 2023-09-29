مدير متحف «متروبوليتان» يعد بإعادة مزيد من الأعمال الفنية إلى بلدانها الأصلية

القاهرة - بوابة الوسط

وعد مدير متحف «متروبوليتان» للفنون في نيويورك بإعادة مزيد من الأعمال الفنية إلى البلدان التي نُهبت منها، في إطار قرار المؤسسة الانضمام إلى الجهود المبذولة لمكافحة عمليات تهريب الآثار.

قال المؤرخ الفني النمسوي ورئيس متحف متروبوليتان منذ العام 2018 في تصريح إلى صحفيين أجانب، «لن تروا وتسمعوا من متحف متروبوليتان أخباراً عن نتائج خاصة ببحوثه فحسب، بل ستصلكم مزيد من الأنباء عن عمليات إعادة أعمال فنية إلى بلدانها الأصلية، وعن تعاون إضافي مع هذه البلدان». بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف هولين، «لا نرغب في أن تضم مجموعاتنا أي قطعة وصلتنا بطريقة غير شرعية»، وتابع «في بعض الحالات، لا نشكل الجهة المالكة».

وخلال السنوات الأخيرة، وافق «متروبوليتان» وغيره من المتاحف العريقة، على إعادة أعمال فنية مُهرّبة، وتحديداً تلك التابعة لبلدان شهدت صراعات بين عامي 1970 و1990.

وبإشراف المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ الذي يشغل منصبه منذ العام 2022، أعيدت أكثر من ألف قطعة فنية بقيمة 190 مليون دولار إلى 19 دولة، بينها كمبوديا والصين والهند وباكستان ومصر والعراق واليونان وتركيا وإيطاليا.

وأعلن ماكس هولين، في مايو الماضي عن إنشاء لجنة من الباحثين «لفحص مصدر» بعض القطع من المجموعة الاستثنائية لمتحفه (1,5 مليون عمل)، بهدف «إعادتها» إلى بلدانها الأصلية في حال تبين أنها مسروقة أو منهوبة.

وأكد أن إدارة المتحف تعمل على تكثيف استثماراتها في الأبحاث المرتبطة بالمجموعات، والشفافية في شأن أصول القطع الموجودة لديهم.

آثار تعود إلى موطنها الأصلي

ويذكر أن المتحف أعاد مؤخرًاعن إعادة قطعتين أثريتين إلى اليمن، عبارة عن منحوتتين، الأولى تُجسّد امرأة واقفة ترتدي سوارًا وقلادة مصنوعة من الحجر الرملي والكوارتزيت وتعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، والثانية قطعة مستطيلة من الملاط تعود إلى الحقبة نفسها.

كما أعاد إلى نيبال تمثالين مسروقين، يمثل أحدهما بوذا والآخر الإله الهندوسي شيفا وزوجته بارفاتي، سرقا في الثمانينات خلال تفشي عمليات النهب للآثار مما أدى لانتقال ملكية الكثير من القطع الأثرية المهمة إلى هواة جمع خاصين.