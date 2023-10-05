ارتفاع جبل مون بلان ينخفض 2.22 متر عن العام 2021

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ ارتفاع مون بلان، أعلى جبل في أوروبا الغربية والواقع بين فرنسا وإيطاليا، 4805.59 مترا بعد قياسه في سبتمبر، في رقم أتى أدنى بـ2.22 متر عن العام 2021، وفق ما أفاد فريق من المساحين الفرنسيين.

وتسلق نحو 20 شخصا مجهزين بأدوات متطورة وللمرة الأولى بطائرة مسيرة، جبل مون بلان في منتصف سبتمبر لإجراء عمليات مسح دقيقة لأيام عدة، وهو ما اعتادوا إنجازه كل سنتين بدءا من العام 2001، وترمي هذه الخطوة إلى وضع نماذج للغطاء الجليدي وجمع بيانات علمية عن تأثير التغير المناخي على سلسلة جبال الألب، على ما أشار المشاركون في هذه المبادرة التي أطلقتها غرفة المساحين الخبراء في أوت سافوا والتي تضم اليوم عددا كبيرا من الشركاء، حسب وكالة «فرانس برس».

الفارق يعكس التقلبات في هطول الأمطار خلال الصيف

وقال رئيس الغرفة جان دي غاريه، خلال مؤتمر صحفي في شاموني، «أُعلن أن ارتفاع مون بلان هذا العام بلغ 4805.59 مترا وسُجل انخفاض بـ2.22 متر عن رقم العام 2021».

وخلص الخبراء إلى أن الأمر متروك الآن لعلماء المناخ وعلماء الجليد وغيرهم من المتخصصين لمراجعة كل البيانات التي جُمعت ووضع فرضيات لتفسير هذه الظاهرة، مشددين على أن دورهم يقتصر على جمع البيانات للأجيال المستقبلية.

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وقال دي غاريه «هل شهدنا تباينا كبيرا كهذا من قبل؟ الجواب هو نعم»، موضحا أن الفارق يعكس التقلبات في هطول الأمطار خلال الصيف، وتابع «قد يُصبح هذا الجبل أعلى بكثير خلال عامين عندما نقيس ارتفاعه مجددا».