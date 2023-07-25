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ارتفاع قياسي لعدد مستخدمي «سبوتيفاي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 07:46 مساء
ارتفاع قياسي لعدد مستخدمي «سبوتيفاي»
شعار منصة البث الصوتي سبوتيفاي معروضاً على شاشة جهاز لوحي في 19 أبريل 2018 في باريس (أ ف ب)
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حققت شبكة «سبوتيفاي»، صاحبة الصدارة عالميًا في مجال الموسيقى بالبث التدفقي، زيادة قياسية في عدد مستخدميها النشطين، إذ ارتفع إلى 551 مليونًا في نهاية الربع الثاني من السنة، على ما أعلنت المجموعة السويدية الثلاثاء، وهو ما يُفسّر جزئيًا بمعاودتها استقطاب «الجيل زي».

وفاقت هذه النتائج توقعات المحللين الذين رجحوا بلوغ عدد المستخدمين 529.9 مليون فحسب. ومن أسباب هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 27% على مدار عام الارتفاع الكبير في عدد المستمعين الجدد من «الجيل زي»، أي مواليد مرحلة 1997-2010، بحسب «سبوتيفاي».

وأدى هذا الارتفاع في عدد المشتركين إلى زيادة حجم مبيعات المنصة السويدية بنسبة 11% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة إياها من العام الماضي، إذ بلغت 3.2 مليار يورو، وهو ما يتطابق مع التوقعات، بحسب وكالة «فرانس برس».

- عدد مشتركي «سبوتيفاي» يصل إلى 205 ملايين

كذلك زاد عدد المشتركين في مقابل بدل مالي بنسبة 17% وبلغ 220 مليونًا، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 217 مليونًا. وأعلنت المجموعة، الإثنين، أنها رفعت سعر اشتراكاتها المتميزة في أسواق عدة في مختلف أنحاء العالم، حاذية بذلك حذو المنصات المنافسة ومنها «آبل» و«أمازون».

وأعلنت «سبوتيفاي» في يونيو الماضي الاستغناء عن مئتي وظيفة في أنشطتها في مجال المدونات الصوتية (بودكاست)، ما يوازي 2% من إجمالي موظفيها.

واستثمرت «سبوتيفاي»، الرائدة عالميًا في قطاع البث التدفقي للمحتويات الصوتية، مئات ملايين الدولارات في مجال البودكاست في السنوات الأخيرة، ما جعلها تتصدر هذا القطاع في العالم. غير أن القطاع لا يحقق الربحية المطلوبة للشركات، وفق محللين.

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