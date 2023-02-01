عدد مشتركي «سبوتيفاي» يصل إلى 205 ملايين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «سبوتيفاي» السويدية العملاقة في مجال الموسيقى بالبث التدفقي، الثلاثاء، أن عدد المشتركين فيها وصل إلى 205 ملايين، في رقم فاق توقعات المنصة التي تتكبد خسائر منذ سنوات.

وتكبّدت المجموعة السويدية التي أعلنت أخيرا أنها ستستغني عن 6% من موظفيها، خسارة صافية قدرها 430 مليون يورو العام الفائت، في نتيجة تخطت خسائر العام 2021 بكثير (34 مليون يورو)، وفق «فرانس برس».

وكان المحللون قد توقعوا أن تتكبد «سبوتيفاي» خسارة بـ441 مليونا العام 2022، حسب شركة «فاكتسيت».

إلى ذلك، سجلت إيرادات المنصة السنوية 11.7 مليار يورو مع زيادة بنسبه 21% خلال عام واحد، متخطية الأرقام المُتوقعة بقليل.

وارتفع عدد مشتركين المنصة بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 205 ملايين مشترك، بينما كان المحللون قد توقعوا أن يبلغ هذا الرقم 202 مليون مشترك، مدفوعا حسب المجموعة بنمو جيد في مختلف المناطق، وتحديدا في أميركا اللاتينية.

خسائر

وأشارت «سبوتيفاي» إلى أن إجمالي عدد المستخدمين بينهم أولئك الذين يتصفحون النسخة المجانية، بلغ 489 مليونا ومن المتوقع أن يتجاوز نصف المليار في العام 2023.

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ومع أن المنصة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها والمدرجة في بورصة نيويورك، كانت تحقق أرباحا من وقت إلى آخر، تتكبد خسائر باطراد منذ سنوات، على الرغم من النمو الكبير في عدد المشتركين وتفوقها على منافسيها على غرار «أبل ميوزيك» و«أمازون ميوزيك».

والأسبوع الفائت، أعلن رئيس الشركة دانيال إيك (39 عاما) أن المنصة ستستغني عن 600 وظيفة من إجمالي نحو 10 آلاف وظيفة، بعد سلسلة عمليات صرف موظفين لجأت إليها شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة في الأسابيع الأخيرة.