«سبوتيفاي» و«أبل ميوزيك» وفرتا ألبوما مقرصنا للمغني آر. كيلي

القاهرة - بوابة الوسط

وفرت منصتا «سبوتيفاي» و«أبل ميوزيك»، الجمعة، ألبومًا لم يسبق إصداره لنجم موسيقى آر أند بي السابق آر. كيلي، وصفته وسائل الإعلام المتخصصة بأنه تسجيل مقرصن للمغني الموجود في السجن بموجب حكم بحبسه 30 عامًا في قضية تتعلق بجرائم جنسية بحق شابات بينهن قاصرات، والمدان باستغلال الأطفال لأغراض إباحية.

وكان موقع «تي إم زي» المتخصص أول من كشف أن روبرت سيلفستر كيلي (55 عامًا) المسجون في نيويورك، وفر على الإنترنت الألبوم «آي أدميت إت» (I Admit it) البالغة مدته 19 دقيقة والمتضمن 13 أغنية بينها تلك التي تحمل عنوان الألبوم الذي سبق أن نشر العام 2018 على «ساوند كلاود»، وفق «فرانس برس».

ولوحظ أن الألبوم لم يعد متاحًا على أي من منصتي الموسيقى عبر الإنترنت، بعد ساعات قليلة من ورود خبر «تي إم زي» وخبر آخر في «هوليوود ريبورتر».

وفيما لم تُجب «سبوتيفاي» على استفسارات وكالة «فرانس برس»، أكد ناطق باسم «سوني ميوزيك» التي تمتلك حقوق أعمال آر. كيلي لمجلة «فارايتي» أن هذا الألبوم الذي أتيح لوقت وجيز على المنصتين، نُشر بشكل غير رسمي ، أي كان «مقرصنًا» وتم تهريبه خلسة وفقًا لـ«فارايتي».

سرقة

وأكدت محامية آر. كيلي جنيفر بونجان أيضًا لـ«فارايتي» أنه لا المغني ولا فريقه وراء توفير الألبوم، معتبرة أن موكلها تعرض «لسرقة ملكيته الفكرية».

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وكان المغني المعروف عالميًا بأغنيته «آي بيليف آي كان فلاي» دين في سبتمبر 2021 بنيويورك بإدارة «منظومة» استغلال جنسي لفتيات بينهن مراهقات مدى ثلاثة عقود، وأصدرت المحكمة الفدرالية في بروكلين حكمًا بحبسه 30 عامًا عن هذه الجرائم جنسية.

وفي سبتمبر الفائت، دانته محكمة في شيكاغو (ولاية إيلينوي) باستغلال الأطفال في إنتاج مواد إباحية والتغرير بقاصر.

وبحسب المدعي الفدرالي في إلينوي، يمكن أن يُحكم عليه بـ«10 إلى 90 عامًا في السجن».

وتعتبر الدعاوى المرفوعة ضد آر. كيلي في نيويورك محطة رئيسية في حركة «مي تو»، إذ إنها المرة الأولى التي تكون فيها غالبية المدعيات من النساء السود بمواجهة فنان أسود ويربحن دعاويهن.