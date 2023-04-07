أداة فضائية جديدة تتولّى قياس تلوث الهواء فوق أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

أُطلِق ليل الخميس الجمعة، من فلوريدا، قمر اصطناعي محمّل بجهاز جديد تابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، يوفّر قياسات لتلوث الهواء فوق أميركا الشمالية ساعة بساعة وحياً حياً.

ومن المُفترَض أن تتيح هذه الأداة العلمية، التي اُطلق عليها تسمية «تمبو» (TEMPO)، متابعة انتشار الملوثات بدقة أكبر بكثير مما كان ممكناً حتى الآن، بدءاً من مصدر انبعاثها وطوال انتشارها بواسطة الرياح، وفق وكالة «فرانس برس».

أما البيانات التي ستوفّرها «تمبو» فستستخدمها كل من وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA)، والإدارة الأميركية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي التي توفّر توقّعات بشأن نوعية الهواء في الولايات المتحدة.

ويمكن استخدام هذه البيانات في تطبيقات متعددة، كتحسين التنبيهات للسكان في حال رداءة نوعية الهواء، وتحديد الأماكن التي ينبغي تركيب أجهزة كشف جديدة فيها على الأرض بشكل أفضل، والمساعدة في البحث عن تأثير ملوثات الغلاف الجوي على الصحة، إضافة إلى تتبع التلوث الناجم عن الحرائق التي تزداد تواتراً بسبب الاحترار المناخي.

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تشير «أميركن لَنغ أسوسييشن» (جمعية الرئة الأميركية)، إلى أنّ نحو 40% من الأميركيين (137 مليون شخص)، يقطنون مناطق ذات نوعية هواء رديئة، وخصوصاً الأحياء الأكثر فقراً.

ويتسبب تلوّث الهواء في تسجيل نحو 60 ألف حالة وفاة مبكرة سنوياً في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كونه يضرّ بالاقتصاد من خلال تأثيره سلباً على إنتاجية العمّال والمحاصيل.

«إجراء قياسات على مدار الساعة فوق أميركا الشمالية»

وتتموضع الأقمار الاصطناعية المستخدمة حتى الآن لتوفير هذا النوع من البيانات المتعلقة بالولايات المتحدة، على ارتفاع نحو 700 كيلومتر وتدور حول الأرض نحو 15 مرة في اليوم.

وتقول عالمة الفيزياء المتخصصة في الغلاف الجوي لدى مركز الفيزياء الفلكية كارولين نولان، في مؤتمر صحفي، «يمكننا يومياً الحصول على قياسات عن نوعية الهواء فوق نيويورك عند الساعة الأولى والنصف بعد الظهر مثلاً، لكنّ أمواراً كثيرة قد تحدث في نيويورك في يوم واحد، وثمّة فترة ذروة لساعتين لا يمكن خلالها قياس نوعية الهواء».

وسيكون «تمبو» الذي يزن أقل من 140 كيلوغراماً بقليل متصلاً بقمر اصطناعي، في مدار ثابت بالنسبة للأرض، يقع على ارتفاع يفوق 35 ألف كيلومتر، لذلك سيدور حول الأرض بالتزامن مع دورانها على نفسها، مما يمكّنه من البقاء دائماً فوق أميركا الشمالية.

وتقول نولان «سنتمكّن للمرة الأولى من إجراء قياسات على مدار الساعة فوق أميركا الشمالية».

ويُعدّ المدار الثابت بالنسبة للأرض شائعاً جداً للأقمار الاصطناعية الخاصة بالاتصالات، وحُمّل «تمبو» على أحد هذه الأقمار هو «آي اس-40 ايه» من شركة «إنتلسات».

الأوزون وثاني أكسيد النيتروجين

واُطلِق القمر الاصطناعي في الساعة 0,30 من يوم الجمعة (4,30 ت غ) في صاروخ «فالكون 9»، تابع لشركة «سبايس إكس» من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. ويوضح نائب رئيس «إنتلسات» جان لوك فروليجيه أن القمر الاصطناعي سيدفع نفسه للوصول إلى الموقع المداري المقرر له، متوقعاً أن تستغرق هذه العملية نحو أسبوعين، ثم يمكن للأداة أن تباشر بعمليات القياس.

وسيتمحور عمل «تمبو» على تحليل الضوء المنعكس على سطح السحب باستخدام مقياس طيف. وتشرح كارولين نولان أنّ كل غاز يمتص الضوء بطريقة مختلفة، لذلك «يمكننا أن نرصد الغازات الموجودة في الغلاف الجوي من خلال الألوان أو الأطوال الموجية للضوء الذي تمتصه هذه الغازات».

ثلاثة قياسات رئيسية

وستجري الأداة ثلاثة قياسات رئيسية؛ تتمثل الأولى في قياس ثاني أكسيد النيتروجين الناجم عن عمليات الاحتراق، وتحديداً تلك المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، بالإضافة إلى محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم أو الغاز.

اما عملية القياس الثانية، فستشمل الأوزون الذي عندما يكون موجوداً في أعلى الغلاف الجوي يوفّر حماية للبشر من أشعة الشمس، إلا أنّه يصبح مضراً بالصحة عندما يكون موجوداً على الأرض.

وترمي العملية الثالثة إلى قياس الفورمالديهايد، الذي يُستخدَم للدلالة على وجود مركبات عضوية متطايرة تتسبّب في إعطاء عدد من المواد رائحتها كالطلاء أو المحروقات، بحسب نولان.

وانضم «تمبو» الذي ستستمر مهمته عامين على الأقل، ولكن ستطول أكثر على الأرجح، إلى أسطول «ناسا» المؤلف من نحو 25 مهمة لرصد الأرض.

وكانت أُطلقت في العام 2020 أداة مشابهة لـ«تمبو» هي «جيمز» في المدار الثابت بالنسبة للأرض، وهي موجودة حتى اليوم لقياس تلوث الهواء فوق آسيا.

ويُفترض أن تُطلَق أداة «سينتينيل- 4» لتولّي المهمة نفسها فوق لأوروبا.