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«ناسا» تحدد موعد إطلاق مهمة «أرتيميس 2»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 03:05 مساء
«ناسا» تحدد موعد إطلاق مهمة «أرتيميس 2»
صورة لكبسولة «أوريون» على بعد أكثر من 432 ألف كيلومتر عن كوكب الأرض، 28 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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حدّدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) نوفمبر 2024 موعدا لإطلاق مهمة «أرتيميس 2» التي ستنقل رواد فضاء إلى القمر للمرة الأولى منذ العام 1972.

وأتى الإعلان عن هذا التاريخ عقب النجاح الذي حققته مهمة «أرتيميس 1» التي انتهت في ديسمبر واستغرقت أكثر من 25 يوما بقليل. وكانت مركبة «أوريون» غير المأهولة قد انطلقت في رحلة تجريبية أولى بواسطة صاروخ «إس إل إس» الأقوى في العالم، وحلّقت في محيط القمر بنجاح قبل عودتها إلى الأرض، وفق «فرانس برس».

وقال المدير المساعد في «ناسا» جيم فري، بمؤتمر صحفي، إن تحليل تفاصيل هذه المهمة مستمر، مشيرا إلى أن النتائج الأولى تتيح إطلاق مهمة «أرتيميس» الثانية قرب «نهاية نوفمبر 2024»، أي بعد أكثر من عام ونصف العام.

ويُفترض أن تعلن «ناسا» خلال العام الحالي، أسماء رواد الفضاء الأربعة الذين سيشكّلون طاقم «أرتيميس 2». وبات معلوما أن كنديا سيكون من بين هؤلاء. وتعتزم مهمة «أرتيميس 2» التحليق في محيط القمر من دون الهبوط على سطحه، ضمن مهمة تستمر نحو عشرة أيام.
أما مهمة «أرتيميس 3» التي لا تزال مقررة رسميا العام 2025، فستتيح الهبوط على الجانب الجنوبي للقمر، حيث يُسجل وجود مياه جليدية.

«ستارشيب»
وقال جيم فري: «لا نزال على قرارنا بأن تكون الفترة الفاصلة بين مهمتي (أرتيميس 1) و(أرتيميس 2) عبارة عن 12 شهرا»، مشيرا إلى أن المهمة الثالثة ستكون معلقة لحين الانتهاء من تصنيع معدات لازمة للمهمّة يجري تطويرها حاليا. وتابع «نحن بحاجة إلى مركبة هبوط على سطح القمر وبزات فضائية لاستكشاف سطحه».

وستشكل مركبة الهبوط نموذجا من مركبة «ستارشيب» التابعة لشركة «سبايس إكس»، والتي لم تنجز رحلتها المدارية الأولى بعد. أما البزات الفضائية، فتتولى تطويرها شركة «أكسيوم سبايس».

- أوروبا تقترب من القمر بفضل «أرتيميس»

ويرمي برنامج «أرتيميس» إلى إرسال أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى القمر. ووحدهم 12 رجلا جميعهم من أصحاب البشرة البيضاء داست أقدامهم سطح القمر ضمن مهمة (أبوللو) العام 1972.

وتهدف «ناسا» إلى ترسيخ وجود بشري دائم على القمر من خلال قاعدة على سطحه ومحطة فضائية تدور حوله، تحضيرا للتوجه إلى المريخ ربما أواخر 2030.

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