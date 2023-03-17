خطوة مثيرة للجدل.. استيلاد صغار فئران من ذكرين

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت دراسة «ثورية»، تقول إن بعض العلماء تمكنوا من استيلاد سبعة من صغار الفئران من أبوين ذكرين، إذ أنتجوا للمرة الأولى بيضا باستخدام خلايا ذكور فئران.

ولا يزال الأسلوب الذي اعتُمد في الاختبار بعيدا عن استخدامه لدى البشر، ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى معدل نجاح منخفض جدا وإشكاليات أخلاقية كثيرة يثيرها.

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لكن هذا الاختراق العلمي يبعث آمالا لناحية تبعاته المحتملة في مجال الإنجاب، إذ إنه قد يتيح للرجال أو حتى لرجل واحد أن يكون لديهم طفل بيولوجي من دون مساعدة بويضة أنثى، وفق «فرانس برس».

الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة «نيتشر» هي نتيجة بحث أجراه فريق ياباني بإشراف عالم الأحياء التطوري كاتسوهيكو هاياشي من جامعة كيوشو.

وكان الفريق وجد في ما مضى طريقة لتحويل خلايا جلد من أنثى فأر إلى بويضة، يمكن استخدامها لإنجاب فئران شابة تتمتع بصحة جيدة.

التجربة على فأر ذكر

هذه المرة، أجرى الفريق التجربة عينها على فأر ذكر، إذ أخذ خلايا الجلد من ذيله، قبل أن يحولها إلى ما يسمى بالخلايا الجذعية متعددة القدرات، أي أنها قادرة على التحول إلى أي نوع من الخلايا.

وكما الحال لدى البشر، تحتوي خلايا الفئران الذكرية على أزواج XY «إكس واي» من الكروموسومات (الصبغيات)، وتحتوي الخلايا الأنثوية على أزواج XX «إكس إكس».

وخلال هذه العملية، حصل الباحثون على حوالي 6% من الخلايا التي فقدت كروموسوم «واي» الذي يمنحها الصفة الذكورية، ثم استنسخوا كروموسوم «إكس» المتبقي، للحصول على زوج «إكس إكس» الخاص بالأنثى.

واستُخدمت الخلايا المحولة لتكوين بويضات، جرى تخصيبها بنطفة ذكر فأر، ثم زرعها في رحم فئران بديلة.

وُلد سبعة صغار، من إجمالي 630 تجربة، في معدل نجاح يقل عن 1%. وتتمتع صغار الفئران بصحة جيدة وخصوبة.

وحذر هاياشي، الذي قدم دراسته الأسبوع الماضي في القمة الدولية الثالثة، بشأن تعديل المجين البشري في لندن، من أن عقبات كثيرة لا تزال تعترض التجارب البشرية.

رجال ينجبون

وستسمح هذه التقنية نظريا لأزواج الرجال بإنجاب طفل، يوفر أحدهما الحيوانات المنوية والآخر البويضة، بحسب غونين. ويمكن لرجل أعزب حتى توفير الحيوانات المنوية والبويضة، وفق الباحث الذي شبه ذلك بـ «استنساخ النعجة دوللي»، وهي أول حيوان ثديي مستنسخ من خلية بالغة في العام 1996.

أوضح جوناثان بايرل وديانا ليرد، وهما خبيران في التكاثر والخلايا الجذعية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، عبر مجلة «نيتشر» أنه لا يوجد ما يضمن نجاح التجربة باستخدام الخلايا الجذعية البشرية.

لكنهما وصفا الدراسة بأنها «محطة بارزة في بيولوجيا الإنجاب»، مع إمكانية استخدامها لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض التي لم يبق منها سوى ذكر واحد قادر على التكاثر، وفق «فرانس برس»

من جانبه، اعتبر نيتسان غونين هذا المسار «غير فعال للغاية»، إذ إن 99% من الأجنة لا تنجح في البقاء على قيد الحياة.

سيكون الأمر أكثر إشكالية عند البشر، حيث فترة الحمل تبلغ تسعة أشهر، مقارنة بثلاثة أسابيع فقط لدى الفئران، ما يزيد من خطر الفشل. وما وراء الأسئلة الفنية، ثمة إشكاليات أخلاقية.