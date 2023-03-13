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تحمل سلالات «كورونا».. علماء يحذرون من الفئران الرمادية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 11:10 صباحا
تحمل سلالات «كورونا».. علماء يحذرون من الفئران الرمادية
علماء يقولون إن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر ضمن مجموعات من الفئران الرمادية في المناطق الحضرية (الإنترنت)
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بعد دراسة وتحليل قوارض في مواقع مختلفة قرب مجاري نيويورك، خلال ثلاثة أشهر من العام 2021، وجد باحثون من جامعة ميسوري أن الفئران التي تغزو المدينة معرضة للإصابة بسلالات متعددة من فيروس (SARS-CoV-2)، المسبب لـ«كوفيد-19».

واكتشف العلماء أن أكثر من 16.5٪ من الفئران الرمادية التي تعيش في نيويورك أصيبت أخيرا بفيروس كورونا، وفق «روسيا اليوم».

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وقالت الخدمة الصحفية للجمعية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة (ASM)، إن ذلك يشير إلى ضرورة مراقبة انتشار فيروس (SARS-CoV-2) في مجموعات القوارض.

وقال، الأستاذ في جامعة ميسوري في كولومبيا الأميركية، وان شيوفينغ، «تؤكد نتائج دراساتنا على الحاجة إلى مزيد من المراقبة لمجموعات الفئران بغية التقليل من خطر الانتقال الثانوي (المتكرر) للفيروس من الحيوانات إلى البشر. لذلك يجب إجراء تلك الدراسة لتقييم احتمال انتشار فيروس (SARS-CoV-2) في القوارض، ما يمكن أن يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة ستشكل تهديدا إضافيا على البشر».

فيروس كورونا 
يذكر أن فيروس كورونا وهو العامل المسبب لمرض «كوفيد-19»، قد لا يتوغل في جسم الإنسان فحسب بل وفي عديد من الثدييات الأخرى. من بينها قرود الريزوس والمنك والقوارض والقطط، التي لا تقل قوة تأثير العدوى عليها عن تأثيرها على البشر. وعلى وجه الخصوص، أظهرت الدراسة التي أجراها علماء فرنسيون أن حوالي 10٪ من القطط المنزلية كانت مصابة بفيروس كورونا.

واكتشف البروفيسور، وان سيو فينغ وزملاؤه أدلة أولى على أن الفيروس التاجي ينتشر بنفس النشاط ضمن مجموعات تابعة لفئة أخرى من الحيوانات التي تعيش في المدن، وهي الفئران الرمادية (Rattus norvegicus)، وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج أثناء دراستهم لعينات الدم التي جمعتها بلدية نيويورك في أواخر العام 2021 أثناء مراقبة حالة مجموعات الفئران التي تعيش في المدينة.

أجساما مضادة
واتضح أن جزءا أكبر من الفئران (13 منها) التي تشكل نسبة 16.5٪، تحمل أجساما مضادة لأنواع مختلفة من فيروس كورونا. إضافة إلى ذلك، وجد العلماء شظايا من الحمض النووي الريبي للفيروس في عينات دم لدى أربعة حيوانات من أحياء مختلفة في المدينة. ودفع هذا الاكتشاف بالعلماء إلى دراسة ما إذا كان الفيروس يمكن أن يدخل أجسام الفئران المختبرية، وفق «تاس».

وأكدت التجارب أن سلالات «ألفا» و«دلتا» و«أوميكرون» غالبا ما تصيب القوارض، وتتكاثر بنشاط في نظامها التنفسي وتنتج عددا كبيرا من جسيمات فيروس «كورونا» القابلة للحياة. وفي الوقت نفسه، وجد العلماء أن المتغيرات الأولى لفيروس «كورونا» كانت قوتها أدنى بكثير من قوة السلالات الجديدة، وهو ما قد يفسر سبب اعتقاد العديد من علماء الأحياء في الماضي أن الفئران لم تكن قادرة على التقاط «كوفيد-19»، أو نادرا ما فعلت ذلك.

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