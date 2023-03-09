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دراسة: تراجع نصف أنواع النباتات المتوطنة في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 10:50 صباحا
دراسة: تراجع نصف أنواع النباتات المتوطنة في بريطانيا
يمثل التغيير في استخدام الأراضي التفسير الرئيسي لتراجع نصف أنواع النباتات المتوطنة في بريطانيا (أ ف ب)
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باتت النباتات التي أتى بها البشر تشكل غالبية النباتات في الطبيعة البريطانية، إذ أن تراجعا يطال أكثر من نصف الأنواع المتوطنة في المملكة المتحدة، وفقا لدراسة أجريت على مدى 20 عاما ونُشرت، الأربعاء.

ويمثّل التغيير في استخدام الأراضي، خصوصا لجهة «تكثيف الأراضي الصالحة للزراعة» التفسير الرئيسي لهذا التحول، وفقا لـ«أطلس النبات 2020»، وهي دراسة أجرتها الجمعية النباتية لبريطانيا وإيرلندا، وفق «فرانس برس».

وهذه الدراسة هي الأكثر شمولا بين البحوث التي أجريت حتى الآن عن النباتات في بريطانيا. وأخذ المتطوعون أكثر من 26 مليون عينة من 3445 نوعا. من بينها 1692 من النباتات المتوطنة و1753 أدخلها البشر عمدا أو عرضا إلى الطبيعة، وفقا للدراسة.

ولاحظت الدراسة من هذه النتائج أن «عدد النباتات التي أدخلها البشر إلى الطبيعة في بريطانيا بات أكبر من النباتات المتوطنة»، مشيرة إلى أن «الكثير منها انتشرت بعد زراعتها في الحدائق».

وأظهرت المقارنة بدراسات مماثلة أجريت في خمسينيات القرن العشرين أن تراجعا طال 53% من الأنواع المتوطنة. فيما سُجّلَت زيادة بنسبة 58% في عدد النباتات من الأنواع المدخلة.

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وبيّنت الدراسة أن تكثيف الأراضي الصالحة للزراعة أدى إلى «انخفاض كبير في عدد من النباتات».

وكان لتصريف الأراضي الرطبة تأثير كبير. كذلك تراجعت الأنواع التي تنمو قرب الأنهار والقنوات، والسبب الرئيسي في ذلك هو المغذيات المتأتية من الجريان السطحي الزراعي.

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