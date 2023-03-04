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طفل يخرج وثائقياً عن سلاحف معرضة للانقراض

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 04:51 مساء
طفل يخرج وثائقياً عن سلاحف معرضة للانقراض
برين أوتايسانغتشي يساعد صغار السلاحف للخروج من البيض على أحد شواطئ فانغ نغا في تايلاند بتاريخ 20 فبراير 2023 (أ ف ب)
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في عش سلاحف المحيط الجلدية الظهر، يحدّق برين أوتايسانغتشي «12 عاماً» ليلاً، بانتظار أن تفقس هذه الكائنات البحرية المهدد بالانقراض عشرات البيوض، على رمال شواطئ جنوب تايلاند.

ويعمل أوتايسانغتشي، وهو تلميذ في أحد مدارس بانكوك، على إنجاز فيلم وثائقي قصير عن هذه السلاحف التي تُعد أكبر سلاحف بحرية في العالم، بمساعدة منظمة غير حكومية وهيئة المتنزهات الوطنية التايلاندية، في خطوة ترمي إلى توعية الصغار بحماية التنوع البيولوجي، وفق «فرانس برس».

- التغير المناخي يهدد تكاثر السلاحف البحرية وبقاءها

وباتت سلحفاة المحيط الجلدية الظهر التي قد يصل وزنها إلى 500 كيلوغرام، وهو حجم مماثل لوزن البقرة، نادرة في تايلاند لأسباب عدة أبرزها فقدان موائلها والتلوث الناجم عن البلاستيك واستهلاك بيوضها والتغير المناخي.

وأُدرجت هذه السلاحف في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن الأنواع المعرضة للانقراض، فيما تُعدّ مجموعات من سلالات فرعية مهددة بشكل حرج بالانقراض.

ويقول برين «أرغب في تثقيف الأشخاص المحيطين بي والموجودين في مختلف أنحاء العالم عن تاريخ سلحفاة المحيط الجلدية الظهر، ولماذا باتت معرضة للانقراض».

جائحة كوفيد-19
وبفضل جائحة كوفيد-19، استعادت السلاحف الشواطئ التي تعشش عليها وعادة ما يرتادها السياح بصورة كبيرة، إذ أحصى علماء الأحياء البحرية زيادةً في أعداد الأعشاش. وكان لتعزيز حماية هذه الحيوانات دور إيجابي كذلك.

وحظرت تايلاند الصيد الجائر لبيوض سلاحف المحيط الجلدية الظهر عام 1982، فيما يُكافأ بمبلغ 200 ألف بات (570 دولاراً) السكان المحليين الذين يبلغون السلطات المعنية بوجود عش لهذا النوع من السلاحف، على غرار ذلك الذي كان يراقبه برين من كثب في ضوء القمر.

وبعد ساعات من الانتظار، يضطر عالم الأحياء البحرية هيرون كانغاي للتدخل عن طريق الحفر بلطف في الرمال الرطبة لاستخراج 87 سلحفاة حية من أصل 126 بيضة وضعتها السلاحف العام الفائت.

ويقول العالم من مركز الأحياء البحرية التابع للحكومة في فوكيت والمتخصص في دراسة السلاحف البحرية وحمايتها «إنّ التدخّل لمساعدة السلاحف كان قراراً جيداً، وإلا كنّا سنشهد نفوق مزيد منها».

إلا أن برين الذي راقب من قُرب نمو صغار السلاحف على الرمال، شعر بخيبة أمل بعد تدخّل العالِم.

وفيلمه الوثائقي الممتد على عشر دقائق هو أحد الأفلام الإثني عشر التي تتولى المؤسسة البيئية والاجتماعية (آي إس إف) إنتاجها، في خطوة ترمي إلى توعية الشباب على أهمية الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض في تايلاند، وفق «فرانس برس».

وكان المخرج المبتدئ يتردد لعامين على الساحل الجنوبي خلال إجازاته المدرسية، ويجري أبحاثاً عن موائل السلاحف، ومقابلات مع خبراء ويتتبّع آثار السلاحف على الشواطئ. أما فيلمه فهو حالياً في مرحلة ما بعد الإنتاج.

المجتمع التايلاندي
ويقول مؤسس «آي إس إف» ألونغكوت تشوكايو إنّ «إنجاز فيلم هو عملية مختلفة تماماً عن إجراء دراسة بيئية». ويبدي أمله في أن يساعد هذا المشروع الصغار على «نقل ما تعلّموه إلى المجتمع التايلاندي».

أما برين الذي وفّرت له عائلته مساعدة لإنجاز الفيلم الوثائقي الذي يعمل عليه منذ سنتين، فيأمل في أن يشاهد الجميع عمله حتى يتوصّلوا إلى «فهم» كل ما هو مرتبط بنوع السلاحف هذا.

ويقول «علينا في النهاية تقديم المساعدة لأنّنا نحن (البشر) من تسببنا بمشاكل بيئية أهمها التغير المناخي».

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