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توافد آلاف اليابانيين إلى حديقة «أوينو» لتوديع 4 حيوانات باندا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 03:35 مساء
توافد آلاف اليابانيين إلى حديقة «أوينو» لتوديع 4 حيوانات باندا
صورة مؤرخة في 19 فبراير 2023 للباندا شبنغ شيانغ في طوكيو (أ ف ب)
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في طوكيو، توافد آلاف اليابانيين إلى حديقة حيوانات أوينو، الأحد، لإلقاء نظرة وداع أخيرة على شيانغ شيانغ التي كانت الأكثر جذبا للزوار منذ ولادتها في العام 2017، وهي واحدة من بين أربعة حيوانات باندا ستعود إلى الصين هذا الأسبوع.

وتمكّن 2600 شخص فقط من رؤية شيانغ شيانغ للمرة الأخيرة، وهي أول صغيرة باندا في حديقة الحيوانات منذ العام 1988، بعدما اختيرت أسماؤهم بالقرعة، لكن ذلك لم يحل دون مجيء آخرين إلى الحديقة، وفق «فرانس برس».

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وقالت ماري أساي لصحيفة «أساهي شيمبون» اليومية: «أردت أن أتنفس الهواء نفسه (...) حتى لو لم أتمكن من رؤيتها، أنا سعيدة لأنني أعلم أنها موجودة هنا».

وأعربت زائرة أخرى لوسيلة إعلام محلية وهي تبكي عن رغبتها في أن تكون أقرب إلى الباندا البالغة من خمس سنوات.

وذكرت صحيفة «طوكيو شيمبون» اليومية نقلا عن مسؤول في حديقة الحيوانات، أن أوينو تتلقى مكالمات ورسائل إلكترونية كل يوم من محبي الباندا يطلبون منها إبقاء شيانغ شيانغ.

إرسال الباندا إلى الصين
وكان ينبغي أن تُرسل الباندا إلى الصين في العام 2021، لكنّ رحلتها أرجئت مرات عدة بسبب القيود التي كانت مفروضة على السفر بسبب الجائحة.

في واكاياما، توافد الزوار لتوديع إيمي الذي أصبح الأكبر من نوعه في العالم الذي ينجب صغير باندا في العام 2020 عن 28 عاما، وهو ما يعادل إنسانا في الثمانين من العمر، وابنتيه التوأمتين.

وقالت امرأة سبعينية لمحطة «إن إتش كيه» العامة «أنا حزينة لأنها ستعود إلى الصين».

وتحظى هذه الثدييات البيضاء والسوداء بشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم، وتقرضها الصين كجزء من برنامج «دبلوماسية الباندا» لتعزيز العلاقات الخارجية.

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