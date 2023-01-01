  • Alwasat News
Atwasat

هذا السد يهدد التنوع البيولوجي للأمازون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 10:26 صباحا
هذا السد يهدد التنوع البيولوجي للأمازون
التسرب النفطي في منطقة الأمازون في بييدرا فينا، 29 يناير 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

يلتفت جونيور بيريرا، بنظرة حزينة، وهو يمسك سمكة نافقة، نحو بركة صغيرة هي ما تبقى من نهر شينغو الذي يشكل أحد روافد الأمازون.

وكان بيريرا يعبر هذا المكان قبل أن يتبدل مساره بفعل إنشاء سد بيلو مونته، وفق «فرانس برس».

ويصعب على هذا الرجل المنتمي إلى السكان الأصليين المتحدر من مجموعة بوبيكوري، احتواء مشاعره التي تمتزج بين الغضب والضيق والعجز، عندما يتطرق في حديثه إلى تأثير بيلو مونته، رابع أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم، على يومياته.

- تزايد الحرائق في الأمازون البرازيلية

أما تأثير السد على النظام الايكولوجي لإحدى أكثر المناطق المتنوعة بيولوجيا في العالم، فكان مدمرا، على ما يندد البرازيلي (39 عاما) والذي كان يعتاش من الصيد ووجد نفسه أمام وضع صعب مع غياب نهر شينغو الذي كان يعبر منطقته في ولاية بارا الشمالية.

ويقول بيريرا متأسفا إن «الصيد هو من ثقافتنا. وكنا سابقا نعتاش مما كان يوفره لنا النهر (..) أما اليوم فعلينا أن نشتري الأطعمة من المدينة».

ويشير بانزعاج إلى المنظر الطبيعي الذي كانت المياه موجودة فيه بوفرة سابقا، والتي بات بسبب تحويل مجرى النهر بفعل السد، بركا صغيرة مليئة بالأسماك النافقة. ويقول بيريرا «خسرنا نهرنا».

نظام ايكولوجي فريد
يبلغ طول نهر شينغو ألفي كيلومتر، فيما يشهد عددا كبيرا من الفيضانات خلال موسم الأمطار، ما يتسبب بحدوث ما يسمى الـ«إيغوابوس»، وهي مناطق في الأمازون تصبح مغمورة بالمياه وتعد ضرورية لاستمرار عدد كبير من الأنواع.

وافتتح سد بيلو مونته الذي بلغت تكلفته 40 مليار ريال برازيلي (نحو 7.66 مليار دولار) عام 2016، فيما تصل قدراته الإنتاجية إلى 11.233 ميغاوات، أي ما يعادل 6.2% من كمية الكهرباء المنتجة في البرازيل.

وكان من الضروري لبناء السد الضخم أن يتم تحويل مسار النهر على مئة كيلومتر.

ويقول الأستاذ في معهد علوم الأرض التابع لجامعة ساو باولو، أندريه أوليفيرا سواكوشي: «إن منبع السد هو بمثابة منطقة تشهد فيضانات مستمرة، بينما يبدو مصبه كمنطقة تعاني جفافا دائما».

وألحق ذلك ضررا بالأسماك والسلاحف التي تضبط دورة تكاثرها استنادا إلى حجم الـ«إيغوابوس».

ويعتبر جيليارد يورونا، أحد زعماء السكان الأصليين، الذي يبدي إعجابه بشلالات جيريكوا المهيبة والمقدسة بالنسبة إلى شعبه، أن سد بيلو مونته يناقض رؤيته للتقدم.

ويقول «نرى التقدم على أنه حماية الغابة والحيوانات والأنهار كما خلقها الله، فيما تختلف رؤية ذوي البشرة البيضاء للتقدم بصورة كاملة»، مضيفا «هم يعتقدون أن هذا المشروع مفيد، لكن في الواقع يدمرون الطبيعة وهذا مضر للجميع ولهم كذلك».

سياسة لولا البيئية
وجرى إعداد مشروع بيلو مونته في سبعينيات القرن العشرين خلال الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985)، إلا أن الموافقة على بدء تنفيذه منحت خلال عهد لولا دي سيلفا (2003- 2010). وانتخب لولا (77 عاما) أخيرا لولاية ثالثة.

ووعد الرئيس بتنفيذ سياسة بيئية تتعارض مع تلك الخاصة بالرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الذي زادت إزالة الغابات في الأمازون خلال عهده بصورة كبيرة.

ولم يكن سد بيلو مونته الذي وصفته السلطات كمصدر للطاقة النظيفة ومحرك للاقتصاد، على قدر التوقعات.

وتشير شركة «نورته إنيرجيا» التي تدير المحطة إلى أن متوسط إنتاج الكهرباء هذا العام ارتفع إلى 4212 ميغاوات، أي نصف طاقة السد الإنتاجية.

وأظهرت دراسة حديثة أن انبعاثات غازات الدفيئة زادت ثلاث مرات في المنطقة منذ إنشاء السد، بينها تحديدا غاز الميثان المنبعث من الأشجار المتحللة.

خطة بديلة
وتعاون باحثون من المعهد الاجتماعي البيئي، وهو منظمة غير حكومية، مع السكان الأصليين التابعين لمجموعة جورونا بهدف وضع خطة جديدة ترمي إلى إدارة المياه في بيلو مونته.

وتتمثل الخطة التي سميت «بيراسيما»، وهي تسمية استمدت من اسم الفترة التي تسبح خلالها الأسماك في منبع النهر لتضع بيضها، في تنظيم حجم مياه السد استنادا إلى الدورة الطبيعية للفيضانات.

ويفترض أن تتخذ وكالة البيئة العامة «إيباما» قرارا في شأن ما إذا كانت ستنفذ «نورته إنيرجيا» الإجراءات أم لا.

وترى عالمة الأحياء من المعهد الوطني للبحوث في الأمازون، كاميلا ريباس، أن تغيير إدارة مياه بيلو مونته خطوة ضرورية.

وتقول «إذا غيرنا دورة الفيضانات، فهذا سيؤدي إلى مجموعة من النتائج يمكن أن تنذر بنهاية الأمازون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هنا ليبيا»: الخدمات الصحية بنغازي تبحث ملف الأمراض التنفسية

«هنا ليبيا»: الخدمات الصحية بنغازي تبحث ملف الأمراض التنفسية
«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011

«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011
21 هدفا من 7 انتصارات و3 تعادلات في منافسات الأواسط لكرة القدم

21 هدفا من 7 انتصارات و3 تعادلات في منافسات الأواسط لكرة القدم
آخرها أستراليا.. 12 بلدا تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب انتشار كوفيد

آخرها أستراليا.. 12 بلدا تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب انتشار كوفيد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه
رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا من تغطية الانتخابات

رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا ...
اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي

اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي
فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا

فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا
كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة
حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر

حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023

شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات

ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة «الوحدة»

بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة ...
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني ...
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين المحتملين

القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين ...
«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه

«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعادة إدخال طيور من نوع مهدد بالانقراض إلى الطبيعة التايلاندية
إعادة إدخال طيور من نوع مهدد بالانقراض إلى الطبيعة التايلاندية
مرض غامض يهدد الشعَب المرجانية في تايلاند
مرض غامض يهدد الشعَب المرجانية في تايلاند
الصين تمنح أول مجموعة تراخيص منذ 18 شهرا لألعاب فيديو أجنبية
الصين تمنح أول مجموعة تراخيص منذ 18 شهرا لألعاب فيديو أجنبية
منظمة بالأوروغواي تنقذ الخيول من أطباق موائد الفرنسيين
منظمة بالأوروغواي تنقذ الخيول من أطباق موائد الفرنسيين
إعادة إطلاق خفافيش في الطبيعة بعد إنقاذها من موجة صقيع
إعادة إطلاق خفافيش في الطبيعة بعد إنقاذها من موجة صقيع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«برسيفرنس» يرصد ظاهرة «شيطان الغبار» على المريخ
«برسيفرنس» يرصد ظاهرة «شيطان الغبار» على المريخ...
«تويتر» تعلق حسابا يتابع تحركات طائرة إيلون ماسك
«تويتر» تعلق حسابا يتابع تحركات طائرة إيلون ماسك...
إيلون ماسك يطلق خدمة الاشتراك المدفوع في «تويتر»
إيلون ماسك يطلق خدمة الاشتراك المدفوع في «تويتر»...
أوسلو تطلب من «تويتر» تصحيح خطأ في حسابات رسمية
أوسلو تطلب من «تويتر» تصحيح خطأ في حسابات رسمية...
المفوضية الأوروبية: «ميتا» انتهكت قواعد المنافسة
المفوضية الأوروبية: «ميتا» انتهكت قواعد المنافسة...
المزيد
هذا السد يهدد التنوع البيولوجي للأمازون
هذا السد يهدد التنوع البيولوجي للأمازون...
مهندسون يتوجوهن نحو البناء بالطين.. ونقص اليد العاملة يعرقل المسيرة
مهندسون يتوجوهن نحو البناء بالطين.. ونقص اليد العاملة يعرقل ......
2022 أكثر السنوات حرا في المملكة المتحدة
2022 أكثر السنوات حرا في المملكة المتحدة...
إعادة إطلاق خفافيش في الطبيعة بعد إنقاذها من موجة صقيع
إعادة إطلاق خفافيش في الطبيعة بعد إنقاذها من موجة صقيع...
منظمة بالأوروغواي تنقذ الخيول من أطباق موائد الفرنسيين
منظمة بالأوروغواي تنقذ الخيول من أطباق موائد الفرنسيين...
المزيد