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إعادة إطلاق خفافيش في الطبيعة بعد إنقاذها من موجة صقيع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 03:25 مساء
إعادة إطلاق خفافيش في الطبيعة بعد إنقاذها من موجة صقيع
مجموعات من المارة تتابع عملية إعادة إطلاق الخفافيش في الطبيعة بهيوستن الأميركية، 28 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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أُعيد، مساء الأربعاء، في هيوستن إطلاق نحو 700 خفاش في الطبيعة تأثّرت بموجة الصقيع بالولايات المتحدة، بعد إيوائها في مكان دافئ لستة أيام وتقديم رعاية مركّزة لبعض منها.

وتولّت جمعية الرفق بالحيوان «Humane Society» إطلاق الخفافيش، وهي من نوع «تاداريدا برازيليينزيس»، تحت أحد جسور المدينة الكبيرة في تكساس جنوب الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الجمعية أنّ درجات حرارة متدنية وغير اعتيادية شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة تسببت في «صدمة إثر انخفاض حرارة الجسم» لدى الحيوانات التي فقدت القدرة على الإمساك بهيكل الجسر وسقطت من على ارتفاع خمسة إلى عشرة أمتار.

وأوضحت الجمعية في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الخفافيش التي يصل وزن الواحد منها إلى 13 غراما في المتوسط فيما يبلغ طوله بين 10 و12 سنتيمترا هي «صغيرة، ولا تحوي كميات كبيرة من الدهون في جسمها ولا يمكنها البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة عقب سقوطها على أرض درجة حرارتها متدنية جدا».

وساعدت مجموعة من المتطوعين في عملية جمع الخفافيش، فيما تولت الجمعية الاهتمام بأكثر من 1500 خفاش خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وكانت معظم الخفافيش تحتاج فقط إلى الدفء والماء، إلا أن تلك الأكثر تضررا وُضعت في حاضنات وتلقت الغذاء بالحقن. ونجت غالبية هذه الحيوانات الثديية.

وأتاحت درجات الحرارة الأكثر اعتدالا، الأربعاء، إطلاق مجموعة أولى من الخفافيش عند حلول الليل، وهو الوقت المناسب لتصطاد هذه الحيوانات الحشرات. وسيجري إطلاق مجموعة ثانية في وقت لاحق.

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