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«فورد» تكشف مميزات «بوما» طراز 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 04:06 مساء
«فورد» تكشف مميزات «بوما» طراز 2024
«فورد بوما» طراز 2024
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تصدرت مبيعات سيارة «فورد بوما» قائمة الأكثر مبيعا في بريطانيا في العام 2023، لكن السيارة رباعية الدفع صغيرة الحجم لم تواجه منافسة حقيقية، ولهذا قررت «فورد» إدخال عدد من التعديلات لزيادة حجم مقصورة القيادة وتحديث مستوى التقنيات المستخدمة.

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تراجع مبيعات «فورد فييستا» يعني أن «بوما» ستكون المفضلة لدى مشتري السيارات الصغيرة مثل «كورسا» و«تويوتا ياريس»، وكذلك المشترين الذين يفكرون في شراء سيارات مثل «نيسان جوك»، حسب موقع «أوتو إكسبرس».

تصميم السيارة
من حيث التصميم الخارجي، تبدو «بوما» الجديدة مشابهة تماما للطراز الذي ظهر خلال العام 2019، مع وجود علامة «فورد» على غطاء المحرك، لكن مع استخدام تصميم جديد لوحدات الإضاءة.

كما استخدمت «فورد» ألواحا من التيتانيوم في الشبكة الأمامية، وحصلت فئة «إس تي لاين» على مصد أمامي بتصميم أكثر جرأة. وتأتي «بوما» الجديدة مع مجموعة مختلفة من الألوان، بينها درجات الرمادي والأحمر.

أما مقصورة القيادة فتأتي مع تصميم جديد كليا، خصوصا في لوحة الإعدادات لتبدو أقل ازدحاما، مع فتحات هواء رفيعة، وتصميم جديد لعجلة القيادة ثنائية الأضلاع، مع استخدام إضاءة جديدة محيطة بلوح الإعدادات، وزجاج أمامي مصفح، وسقف زجاجي بانوراما، وتنجيد من الجلد الصناعي على المقاعد وعجلة القيادة.

محرك السيارة
وتأتي «بوما» الجديدة مزودة بمحرك بنزيني سعة 1.0 لتر ثلاثي الأسطوانات، متوافر بقوة 123 حصانا أو 153 حصانا، موصل بخيارين من ناقل يدوي سداسي السرعات، أو ناقل أوتوماتيك سبع سرعات.

«فورد بوما» طراز 2024
«فورد بوما» طراز 2024
«فورد بوما» طراز 2024
«فورد بوما» طراز 2024
«فورد» تكشف مميزات «بوما» طراز 2024
«فورد بوما» طراز 2024
«فورد بوما» طراز 2024
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