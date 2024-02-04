«بورش» تكشف تفاصيل «تايكان» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تستعد «بورش» العالمية لكشف الفئة المحدثة من سيارة «تايكان» خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشفت أن اختبارات القيادة، التي أجرتها أخيرا، أثبتت قدرة السيارة على قطع مسافة 587 كم في الشحنة الواحدة للبطارية.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل ليس هو النطاق الرسمي المعلن للبطارية، لكن «بورش» احتفت بنتيجة الاختبارات، وعدتها تحسنا هائلا في الفئة الجديدة من «تايكان» طراز العام 2025، حسب موقع «كار سكوبس».

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وما زال الوقت مبكرا لعقد المقارنات بين الطراز الحالي والفئة المحدثة، إلا أن «بورش تايكان» الجديدة قطعت مسافة 161 كم أكثر من الطراز الحالي.

اختبارات القيادة

وأجرت «بورش» اختبار القيادة الأخير في المنطقة بين مدينتي لوس أنجليس وسان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وكانت السيارة على سرعة 120 كم في الساعة، وهي السرعة القصوى المسموح بها على هذا الطريق.

بطارية السيارة

وتحمل سيارة «تايكان» المعدلة الجديدة بطارية «Performance Battery Plus» عالية الكفاءة. وعند إجراء الاختبار نفسه، قطعت سيارة «تايكان كروس توريزمو 4» مسافة 512 كم في شحنة واحدة، و«تايكان تيربو» مسافة 555 كم، و«تايكان 4 إس» مسافة 552 كم.

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وتقول «بورش» إنها تركز على النطاق النهائي تمامًا. كما تركز على سرعات الشحن. وبالنسبة للاختبارات، جرى توصيل المركبات بمحطات الشحن السريع، وكانت قادرة بشكل متكرر على الانتقال من 10 إلى 80% من حالة الشحن في أقل من 20 دقيقة.