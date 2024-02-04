  • Alwasat News
Atwasat

«بورش» تكشف تفاصيل «تايكان» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 04 فبراير 2024, 10:55 صباحا
«بورش» تكشف تفاصيل «تايكان» الجديدة
تعرف على جديد ومميزات «بورش تايكان» الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

تستعد «بورش» العالمية لكشف الفئة المحدثة من سيارة «تايكان» خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشفت أن اختبارات القيادة، التي أجرتها أخيرا، أثبتت قدرة السيارة على قطع مسافة 587 كم في الشحنة الواحدة للبطارية.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل ليس هو النطاق الرسمي المعلن للبطارية، لكن «بورش» احتفت بنتيجة الاختبارات، وعدتها تحسنا هائلا في الفئة الجديدة من «تايكان» طراز العام 2025، حسب موقع «كار سكوبس».

الفرق بين ماء الردياتير الأخضر والأحمر

وما زال الوقت مبكرا لعقد المقارنات بين الطراز الحالي والفئة المحدثة، إلا أن «بورش تايكان» الجديدة قطعت مسافة 161 كم أكثر من الطراز الحالي.

اختبارات القيادة
وأجرت «بورش» اختبار القيادة الأخير في المنطقة بين مدينتي لوس أنجليس وسان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وكانت السيارة على سرعة 120 كم في الساعة، وهي السرعة القصوى المسموح بها على هذا الطريق.

بطارية السيارة
وتحمل سيارة «تايكان» المعدلة الجديدة بطارية «Performance Battery Plus» عالية الكفاءة. وعند إجراء الاختبار نفسه، قطعت سيارة «تايكان كروس توريزمو 4» مسافة 512 كم في شحنة واحدة، و«تايكان تيربو» مسافة 555 كم، و«تايكان 4 إس» مسافة 552 كم.

وقف إنتاج «مازدا 6» في الأسواق اليابانية

وتقول «بورش» إنها تركز على النطاق النهائي تمامًا. كما تركز على سرعات الشحن. وبالنسبة للاختبارات، جرى توصيل المركبات بمحطات الشحن السريع، وكانت قادرة بشكل متكرر على الانتقال من 10 إلى 80% من حالة الشحن في أقل من 20 دقيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم

جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة

إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة
«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر

«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر
خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية

خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
علامة تجارية جديدة لـ«AvtoVAZ» الروسية
علامة تجارية جديدة لـ«AvtoVAZ» الروسية
«نيسان» تهدد بوقف إنتاج «روج» في الولايات المتحدة بسبب الأسعار
«نيسان» تهدد بوقف إنتاج «روج» في الولايات المتحدة بسبب الأسعار
تسريب صور جديدة لشاحنة «كيا» المرتقبة
تسريب صور جديدة لشاحنة «كيا» المرتقبة
«شيري» تستعد لاقتحام السوق العالمية بشاحنة تنافس «فورد» و«تويوتا»
«شيري» تستعد لاقتحام السوق العالمية بشاحنة تنافس «فورد» و«تويوتا»
بالفيديو:مخاوف جديدة بشأن سلامة شاحنة «سايبر تراك» من «تسلا»
بالفيديو:مخاوف جديدة بشأن سلامة شاحنة «سايبر تراك» من «تسلا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بي واي دي» الكهربائية الجديدة تغير قواعد اللعبة في فئة «بيك آب» متوسطة الحجم
«بي واي دي» الكهربائية الجديدة تغير قواعد اللعبة في فئة «بيك......
الفرق بين ماء الردياتير الأخضر والأحمر
الفرق بين ماء الردياتير الأخضر والأحمر...
4 أسباب وراء هزة المقود.. تعرف عليها
4 أسباب وراء هزة المقود.. تعرف عليها...
تعرف على مواصفات وسعر «أكورا ZDX» طراز 2024
تعرف على مواصفات وسعر «أكورا ZDX» طراز 2024...
بالفيديو: الفرق بين السيارات الكهربائية والهيدروجينية
بالفيديو: الفرق بين السيارات الكهربائية والهيدروجينية...
المزيد
«بورش» تكشف تفاصيل «تايكان» الجديدة
«بورش» تكشف تفاصيل «تايكان» الجديدة...
الفرق بين ماء الردياتير الأخضر والأحمر
الفرق بين ماء الردياتير الأخضر والأحمر...
محبو «غراند توريزمو» سيحصلون على سيارة «سوزوكي جيمني» معدلة
محبو «غراند توريزمو» سيحصلون على سيارة «سوزوكي جيمني» معدلة...
بالفيديو:مخاوف جديدة بشأن سلامة شاحنة «سايبر تراك» من «تسلا»
بالفيديو:مخاوف جديدة بشأن سلامة شاحنة «سايبر تراك» من «تسلا»...
«شيري» تستعد لاقتحام السوق العالمية بشاحنة تنافس «فورد» و«تويوتا»
«شيري» تستعد لاقتحام السوق العالمية بشاحنة تنافس «فورد» ......
المزيد