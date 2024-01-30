السجن سنة مع وقف التنفيذ لسارق حذاء «ذي ويزرد أوف أوز» الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

صدر حكم بالسجن عاماً واحداً مع وقف التنفيذ، الإثنين، على تيري مارتن سارق الحذاء الأحمر الشهير الذي انتعلته الممثلة جودي غارلاند في فيلم «ذي ويزرد أوف أوز» بعد أن اعترف بالسرقة قبل 20 سنة في أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن مارتن سبق أن قضى حُكم بالسجن مع النفاذ وسيبقى تحت الإفراج المشروط بسبب وضعه الصحي.

ولم يطلب الادعاء عقوبة السجن لمارتن البالغ 76 عاماً الذي حضر إلى المحكمة على كرسي متحرك ومعه أسطوانة أكسجين، إذ يخضع للرعاية التلطيفية في المستشفى ويُتوقع ألا يعيش أكثر من ستة أشهر، وفقاً لجريدة «نيويورك تايمز».

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واختفى الحذاء المرصّع بالترتر القرمزيّ الانعكاسات، بشكل غامض العام 2005 من متحف جودي غارلاند في غراند رابيدز، مسقط رأس الممثلة، في ولاية مينيسوتا.

وأعاد مكتب التحقيقات الفدرالي الحذاء الثمين سنة 2018، وهو أحد أربعة أزواج بقيت بعد تصوير الفيلم الصادر العام 1939.

مكافأة استعادة الحذاء بلغت 3.5 مليون دولار

وقال مارتن إنه سرق الحذاء ظناً منه أنه مرصع بأحجار ياقوت حقيقية، ثم حاول بيعه في السوق السوداء.

وعلى مر السنين، ارتفع مبلغ المكافأة المعروضة لاستعادة الحذاء بشكل كبير، إذ عرض أحد المهتمين مليون دولار لقاءه. ويقدر المدعون العامون في ولاية نورث داكوتا قيمته راهناً بنحو 3.5 مليون دولار.

وأشارت وزارة العدل إلى أنّ الحذاء الأحمر يُعدّ أحد أشهر الإكسسوارات في تاريخ السينما الأميركية.

وفي فيلم «ذي ويزرد أوف أوز» الموسيقي المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه، تنتعل البطلة الشابة دوروثي الحذاء ثلاث مرات لتحقق أمنيتها بالعودة إلى منزلها في كانساس.