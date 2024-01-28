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تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 04:47 مساء
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
مغنٍّ يؤدي في إحدى الحانات بضواحي أثينا في حين يقدم أحد الموظفين على كسر الصحون أمامه في السابع من يناير 2024. (أ ف ب)
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يبدأ فجأة داخل إحدى الحانات في اليونان تحطيم الصحون البيضاء أمام فنان يؤدي مجموعة من أغانيه، في ظل تمايل الحاضرين على وقع موسيقى مؤثرة. فالسهرات اليونانية تكاد لا تخلو من هذا التقليد الشعبي الذي لا تزال أصوله غير معروفة.

ويقول خريستوس غوناريس (47 عاما) وهو مدير أعمال مغنيين في أثينا «لليوناني عقلية مختلفة، فعندما يتعلق الأمر بالترفيه، ينبغي أن تكون ممارسته صاخبة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي عيد الغطاس، وهو أحد الأعياد الرئيسية في التقويم الأرثوذكسي، توضع طاولات كبيرة في حانة تُعزف فيها الموسيقى التقليدية في بيريستيري، وهي ضاحية شعبية وصناعية في أثينا.

يؤدي بافلوس سبيروبولوس أغاني عن قصص حب في الحانة أيام السبت والأحد، ويعمل سائقاً خلال باقي أيام الأسبوع، ويقول الرجل (51 عاما) «عندما يرمي الحاضرون الأطباق والورود نحوي، تنتابني سعادة لأنني أشعر وكأنني أنجزت عملاً جيداً وأن الجمهور يحبني».

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ويضيف صاحب الحانة فاسيليس ميغاس (56 عاما) إن تكسير الصحون «بالنسبة إلى الزبائن وسيلة لتفريغ غضبهم. إنها أيضا وسيلة ليعبّروا للمغنين عن إعجابهم بأدائهم».

ليس بالضرورة أن يكون أفضل فنان هو من يكسر العدد الأكبر من الصحون أمامه. ويقول خريستوس غوناريس «نرمي الورود والأطباق أمام الفنانين الذين يؤدون بأكبر قدر من الشغف».

ويحمل الندلاء أطباقاً من اللحم والبطاطا المقلية، ويتنقلون بها بصعوبة بين الطاولات.

ويخرج نيكوس، وهو أحد موظفي المؤسسة البالغ عددهم 20 شخصاً، أكواماً من الصحون المصنوعة من الورق المقوى صنّعتها إحدى آخر الشركات اليونانية التي لا تزال تنتج أدوات مائدة ذات استخدام واحد.
يصل عدد الصحون المكسورة إلى 800 صحن
وخلال أمسيات الجمعة والسبت والأحد، قد يصل عدد الصحون المكسورة إلى 800 صحن، ما يكبد الحانة خسائر كبيرة، تراوح عن كل صحن ما بين 18 و22 سنتاً من اليورو من دون الضريبة على القيمة المضافة، ولتفادي وقوع إصابات أثناء تكسير الصحون، اعتُمد منذ فترة طويلة في تصنيع هذه الأطباق الجصّ بدل البورسلين.

وفي العام 1960، أسهم فيلم «نيفر أون صنداي» للمخرج جول داسان في تعزيز شعبية هذا التقليد.

وقد اعتُمد تكسير الصحون بصورة كبيرة آنذاك في الـ«بوزوكيا»، أي الحانات التقليدية اليونانية، تزامناً مع عزف موسيقى حية وشرب الزبائن كميات كبيرة من الكحول. وتعود تسمية الحانات بـ«بوزوكيا» نسبة إلى بوزوكي، وهي آلة موسيقية أدخلها اللاجئون اليونانيون من آسيا الصغرى في عشرينات القرن الفائت.

ويجري تكسير الأطباق خلال حفلات الزفاف أيضاً لجلب الحظ السعيد للأزواج، وفي مراسم المعمودية كذلك.

وتختلف نظريات عدة على أصل هذا التقليد وما يعنيه، إذ يُعدّ تكسير الصحون بالنسبة إلى البعض، ممارسة لإظهار المكانة الاجتماعية.

يؤكد خريستوس غوناريس الذي يوزّع الأطباق والزهور في مختلف أنحاء البلاد، أن «هذا التقليد بدأ في ثلاثينيات القرن العشرين من خلال رمي السكاكين. لكن الناس كانوا يتعرضون للإصابات نتيجة ذلك، لذا انتقلوا إلى رمي البالونات ثم الشوكولا».

مئة ألف صحن شهريا
خلال مرحلة حكم المجلس العسكري اليوناني (1967-1974)، حُظرت هذه الممارسة، ثم عادت مع النظام الديمقراطي، وخلال ستينيات القرن الفائت، كان يجري كسر مئة ألف صحن شهرياً، فيما حققت عشرات الشركات الصغيرة المتخصصة في إنتاج أدوات المائدة هذه نجاحاً، بحسب شركة «بياتا اييا سباسيمو».

وهذه الشركة العائلية التي تأسست قبل أكثر من 40 عاماً، هي إحدى آخر الشركات التي تصنّع هذه الصحون.

وراهناً، يُسعِد تكسير الصحون السياح في بعض الحانات بالمركز التاريخي لمدينة أثينا، أو في القرى أو الجزر الشهيرة بالحياة الليلية كميكونوس.

وقد صمد هذا التقليد في ظل الأزمة المالية التي عصفت باليونان بين 2008 و2018، عندما انخفض دخل نسبة كبيرة من اليونانيين الذين اضطروا للحد من سهراتهم.

ثم أغلقت المطاعم والحانات وأماكن الترفيه أبوابها لأشهر بسبب الجائحة. ويقول سبيروبولوس «يزورنا راهناً عدد كبير من الزبائن».

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