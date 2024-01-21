قتيل بانهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

لقيَ شخص حتفه في انهيار ثلجي وقع بعد ظهر السبت في قطاع خارج المنحدرات المخصصة للتزلج بالقرب من شاموني على سفح مون بلان في سلسلة جبال الألب الفرنسية، على ما أفادت سلطات مقاطعة أوت سافوا.

وأدى الانهيار الذي وصل عرضه إلى نحو 30 متراً إلى إصابة شخص آخر بجروح طفيفة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وأوضحت المحافظة أن فريقاً من 11 عنصر إنقاذ مزوّدين عدداً من كلاب الأثَر المخصصة للانهيارت الثلجية هرع إلى الموقع، مدعوماً جواً بمروحيتين.