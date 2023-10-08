ضحيتان ومفقودان إثر انهيار ثلجي خلال عملية تسلق في التبت

القاهرة - بوابة الوسط



أسفر انهيار ثلجي في جبل شيشابانغما، جنوب غرب الصين، وهو أحد أعلى الجبال في العالم، عن مصرع شخصين على الأقل، هما متسلقان من الولايات المتحدة ونيبال، وفقدان اثنين آخرين.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن مكتب الرياضة في التبت، أن الانهيار الثلجي وقع السبت على ارتفاع يتراوح بين 7600 و8000 متر، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس» الأحد.



وأضافت الوكالة التي لم تحدد هوية الضحايا وجنسهم: «أدى الانهيار الثلجي إلى مصرع متسلقة أميركية وآخر نيبالي، وفقدان اثنين آخرين. كما أصيب متسلق نيبالي بجروح خطيرة».



يبلغ ارتفاع هذا الجبل في سلسلة جبال الهيمالايا 8027 مترا، ويقع في التبت.



ووفق منظمي الرحلة، توفيت متسلقة الجبال الأميركية آنا غوتو، بينما مواطنتها جينا ماري في عداد المفقودين.



وكانتا تتنافسان لنيل لقب أول أميركية تتسلق جميع القمم الـ14 التي يزيد ارتفاعها على 8000 متر، بحسب جريدة «هيمالايا تايمز» النيبالية.



جار البحث عن المفقودين

وقال مدير وكالة «إليت إكسبيد» Elite Exped النيبالية التي نظمت المهمة، مينغما ديفيد شيربا، لوكالة «فرانس برس»: «تلقينا معلومات تفيد بأن الانهيار الثلجي ضرب آنا ودليلها أمس، وجرى العثور على جثتيهما»، مضيفا: «متسلقان آخران في عداد المفقودين أيضا».



بينما لا يزال مصير جينا ماري غير مؤكد.



وأوضح مدير شركة «سفن ساميت تريكس» النيبالية التي تنظم عمليات تسلق القمم العالية، تاشي شيربا: «المتسلقة الأميركية (جينا ماري رزوسيدلو) ودليلنا (تينجين) مفقودان. وجار البحث عنهما».



وأصبح المرشد الجبلي النيبالي «تينجين»، الذي ذكرت اسمه الشركة، في يوليو الماضي مع النرويجية كريستين هاريلا، أسرع متسلق يصعد القمم الـ14 العالمية.

