  • Alwasat News
Atwasat

ضحيتان ومفقودان إثر انهيار ثلجي خلال عملية تسلق في التبت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 09:43 صباحا
ضحيتان ومفقودان إثر انهيار ثلجي خلال عملية تسلق في التبت
صورة التقطت من طائرة ركاب في 7 فبراير 2020، وتُظهر جزءاً من قمم إيفرست في جبال الهيمالايا (ا ف ب)
alwasat radio


أسفر انهيار ثلجي في جبل شيشابانغما، جنوب غرب الصين، وهو أحد أعلى الجبال في العالم، عن مصرع شخصين على الأقل، هما متسلقان من الولايات المتحدة ونيبال، وفقدان اثنين آخرين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن مكتب الرياضة في التبت، أن الانهيار الثلجي وقع السبت على ارتفاع يتراوح بين 7600 و8000 متر، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس» الأحد.

وأضافت الوكالة التي لم تحدد هوية الضحايا وجنسهم: «أدى الانهيار الثلجي إلى مصرع متسلقة أميركية وآخر نيبالي، وفقدان اثنين آخرين. كما أصيب متسلق نيبالي بجروح خطيرة».

يبلغ ارتفاع هذا الجبل في سلسلة جبال الهيمالايا 8027 مترا، ويقع في التبت.

ووفق منظمي الرحلة، توفيت متسلقة الجبال الأميركية آنا غوتو، بينما مواطنتها جينا ماري في عداد المفقودين.

وكانتا تتنافسان لنيل لقب أول أميركية تتسلق جميع القمم الـ14 التي يزيد ارتفاعها على 8000 متر، بحسب جريدة «هيمالايا تايمز» النيبالية.

جار البحث عن المفقودين
وقال مدير وكالة «إليت إكسبيد» Elite Exped النيبالية التي نظمت المهمة، مينغما ديفيد شيربا، لوكالة «فرانس برس»: «تلقينا معلومات تفيد بأن الانهيار الثلجي ضرب آنا ودليلها أمس، وجرى العثور على جثتيهما»، مضيفا: «متسلقان آخران في عداد المفقودين أيضا».

بينما لا يزال مصير جينا ماري غير مؤكد.

وأوضح مدير شركة «سفن ساميت تريكس» النيبالية التي تنظم عمليات تسلق القمم العالية، تاشي شيربا: «المتسلقة الأميركية (جينا ماري رزوسيدلو) ودليلنا (تينجين) مفقودان. وجار البحث عنهما».

وأصبح المرشد الجبلي النيبالي «تينجين»، الذي ذكرت اسمه الشركة، في يوليو الماضي مع النرويجية كريستين هاريلا، أسرع متسلق يصعد القمم الـ14 العالمية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
150 قطة «ميتة» في صحراء أبوظبي
150 قطة «ميتة» في صحراء أبوظبي
البرتغال تمنح للمرة الأولى متحولة جنسيا لقب ملكة جمال
البرتغال تمنح للمرة الأولى متحولة جنسيا لقب ملكة جمال
نميرة سليم تحمل لقب أول رائدة فضاء باكستانية
نميرة سليم تحمل لقب أول رائدة فضاء باكستانية
رجل يُدفَن في ولاية بنسلفانيا الأميركية بعد 128 عاماً على تحنيطه
رجل يُدفَن في ولاية بنسلفانيا الأميركية بعد 128 عاماً على تحنيطه
الاغتصاب يثير انقساماً جديداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
الاغتصاب يثير انقساماً جديداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في إيطاليا
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في ......
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين ......
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا...
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية...
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره ......
المزيد
ضحيتان ومفقودان إثر انهيار ثلجي خلال عملية تسلق في التبت
ضحيتان ومفقودان إثر انهيار ثلجي خلال عملية تسلق في التبت...
عشاء لندني يتيح التلذذ بأطباق أعدّت لتشارلز الثالث في فرساي
عشاء لندني يتيح التلذذ بأطباق أعدّت لتشارلز الثالث في فرساي...
«كيو نو ريوري» الياباني ضمن موسوعة «غينيس» كأقدم برنامج طبخ في العالم
«كيو نو ريوري» الياباني ضمن موسوعة «غينيس» كأقدم برنامج طبخ ......
الاغتصاب يثير انقساماً جديداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
الاغتصاب يثير انقساماً جديداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد ......
رجل يُدفَن في ولاية بنسلفانيا الأميركية بعد 128 عاماً على تحنيطه
رجل يُدفَن في ولاية بنسلفانيا الأميركية بعد 128 عاماً على ......
المزيد