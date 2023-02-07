مصرع امرأة وإصابة شخص جراء انهيار ثلجي في «الألب» الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

قضت امرأة عقب انهيار ثلجي وقع في جبال الألب الفرنسية، فيما تعرض شخص آخر لإصابة خطيرة، حسبما أفادت فرق الإغاثة.

وكانت الضحية، وهي امرأة فرنسية، ضمن مجموعة من ستة أشخاص يرافقهم مرشد جبلي حين وقع انهيار ثلجي على ارتفاع 2300 متر بمنطقة بون دو لالب في أوت ألب، وفق «فرانس برس».

وتعرض شخص آخر جرفه الانهيار الثلجي لإصابة خطيرة نُقل عبر مروحية إلى مستشفى بريانسون في أوت ألب.

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وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية احتمال وقوع انهيار ثلجي كان «محدودا» على جبال الألب الجنوبية كلها.

وقُتل، السبت، خمسة أشخاص جراء انهيارات ثلجية في النمسا وسويسرا، فيما قضى متزلجان خرجا من الحلبة المخصصة للتزلج في كانتون غراوبوندن (جنوب شرق سويسرا).