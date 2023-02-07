  • Alwasat News
Atwasat

مصرع امرأة وإصابة شخص جراء انهيار ثلجي في «الألب» الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 04:11 مساء
مصرع امرأة وإصابة شخص جراء انهيار ثلجي في «الألب» الفرنسية
نهر فيغلتشر الجليدي في جبال الألب، 30 يوليو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

قضت امرأة عقب انهيار ثلجي وقع في جبال الألب الفرنسية، فيما تعرض شخص آخر لإصابة خطيرة، حسبما أفادت فرق الإغاثة.

وكانت الضحية، وهي امرأة فرنسية، ضمن مجموعة من ستة أشخاص يرافقهم مرشد جبلي حين وقع انهيار ثلجي على ارتفاع 2300 متر بمنطقة بون دو لالب في أوت ألب، وفق «فرانس برس».

وتعرض شخص آخر جرفه الانهيار الثلجي لإصابة خطيرة نُقل عبر مروحية إلى مستشفى بريانسون في أوت ألب.

سويسرا: انهيار ثلجي يقتل متزلّجَيْن

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية احتمال وقوع انهيار ثلجي كان «محدودا» على جبال الألب الجنوبية كلها.

وقُتل، السبت، خمسة أشخاص جراء انهيارات ثلجية في النمسا وسويسرا، فيما قضى متزلجان خرجا من الحلبة المخصصة للتزلج في كانتون غراوبوندن (جنوب شرق سويسرا).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»

«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»
«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»
كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان

كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان
وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية

وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة

فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»

كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»
تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع

تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع
ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة

ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل

إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات وتفكيكها في ليبيا

مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سويسرا: انهيار ثلجي يقتل متزلّجَيْن
سويسرا: انهيار ثلجي يقتل متزلّجَيْن
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
وفاة مراهقة عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش بأستراليا
وفاة مراهقة عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش بأستراليا
هندوس ماليزيا يحتفلون بـ«تايبوسام»
هندوس ماليزيا يحتفلون بـ«تايبوسام»
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة
اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة...
في عمر الـ93.. زواج ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر
في عمر الـ93.. زواج ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر...
عبودية جنسية في الهند تحت ستار عبادة إلهة الخصوبة
عبودية جنسية في الهند تحت ستار عبادة إلهة الخصوبة...
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول...
السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في فيتنام وحدها
السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في ......
المزيد
مصرع امرأة وإصابة شخص جراء انهيار ثلجي في «الألب» الفرنسية
مصرع امرأة وإصابة شخص جراء انهيار ثلجي في «الألب» الفرنسية...
اهتمام واسع في إنجلترا بكشف ملابسات اختفاء أم في الريف
اهتمام واسع في إنجلترا بكشف ملابسات اختفاء أم في الريف...
في قرية أوكرانية مدمرة.. أستاذ يحول منزله إلى مدرسة
في قرية أوكرانية مدمرة.. أستاذ يحول منزله إلى مدرسة...
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على ......
هندوس ماليزيا يحتفلون بـ«تايبوسام»
هندوس ماليزيا يحتفلون بـ«تايبوسام»...
المزيد