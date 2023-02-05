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سويسرا: انهيار ثلجي يقتل متزلّجَيْن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 10:29 صباحا
سويسرا: انهيار ثلجي يقتل متزلّجَيْن
متنزهون على نهر فيغلتشر الجليدي في جيال الألب في 30 يوليو 2022 (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة السويسرية، السبت، مقتل متزلجان خرجا من الحلبة المخصصة للتزلج، في كانتون غراوبوندن جنوب شرق البلاد.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أنّ متزلجا ثالثا من المجموعة جرفه الانهيار الثلجي الذي وقع فوق المتزلجين، إلا أنه تمكّن من النجاة.

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وأوضحت الشرطة أنّ القتيلين هما امرأة تبلغ 56 عاما ورجل في الـ52 من عمره، ولفتت إلى أنّ كمية كبيرة من الثلوج غمرت الضحيتين فيما رصد عناصر الإنقاذ مقتلهما.

وذكرت الشرطة أنّه تعين وقف عملية الإنقاذ بسبب ضعف الرؤية وسوء الأحوال الجوية، ثم جرى استئنافها بعد الظهر.

وكان خمسة أشخاص قضوا جراء انهيارات ثلجية في النمسا وسويسرا، ما دفع المسؤولين في الدولتين إلى التحذير السبت من المخاطر التي يشكلها الغطاء الثلجي غير المستقر.

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