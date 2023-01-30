اليابان تبحث عن متزلجين فقدا عقب انهيار ثلجي

القاهرة - بوابة الوسط

فقد متزلجيان أجنبييان على الجليد، بعد وقوع انهيار ثلجي، الأحد، في منطقة ناغانو الجبلية الواقعة وسط اليابان، فيما بدأت الشرطة عمليات بحث عنهما.

وقال توموهيرو كوشيبكي، أحد المسؤولين في الشرطة، إنّ المتزلّجَيْن كانا ضمن مجموعة من خمسة أشخاص حوصروا بعد وقوع انهيار ثلجي، حسب «فرانس برس».

وأشار إلى أنّهما خرجا أثناء ممارستهما هذه الرياضة من الحلبة المخصصة للتزلج مع مجموعة أكبر من الأشخاص داخل منتجع التزلج في قرية أوتاري، مضيفاً أن الثلاثة الآخرين تمكّنوا من العودة.

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وذكرت صحيفة «يوميوري» اليابانية أنّ 13 شخصاً بينهم أميركيون وكنديون، كانوا خارج الحلبة أثناء وقوع الانهيار الثلجي.

والأسبوع الفائت، ضربت موجة برد استثنائية مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج اليابان وبالأخص ناغانو الواقعة في وسط سلسلة الألب اليابانية. وتحظى منطقة ناغانو بشعبية كبيرة بين السياح الأجانب الذين يحبون الرياضات الشتوية.

هيئة الأرصاد الجوية

وغالباً ما تحذّر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من خطر تسجيل انهيارات ثلجية واحتمال تساقط للثلوج في هذه المنطقة.

وأوضح كوشيبيكي أنّ 12 عنصراً من الشرطة كانوا يبحثون عن المتزلّجَيْن صباح الاثنين، إلا أنّ عمليات البحث هذه لم تكن مدعومة بمروحية «بسبب سوء الأحوال الجوية».

وأضاف «نعرف تقريباً مكان وجود الشخصين المفقودين، إلا اننا نجهل موقعهما الدقيق بسبب تراكم كميات كبيرة من الثلوج أمس».