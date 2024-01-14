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بعد مأساة الزلزال.. الطبيعة «تفجر» مفاجآت سعيدة في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 05:11 مساء
بعد مأساة الزلزال.. الطبيعة «تفجر» مفاجآت سعيدة في المغرب
لقطة مثبتة من فيديو بثته وكالة «فرانس24»، عن تفججر ينابيع مياه في المغرب، (فرانس 24)
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تفاجأ سكان الكثير من المناطق في المغرب، بعد المآسي الكبيرة التي خلفها الزلزال الذي ضرب مناطق عدة، بتفجر ينابيع من المياه، وبعودة الحياة إلى ينابيع أخرى كانت قد جفت منذ سنوات.

ويعتبر السكان في هذه المناطق ذلك الحدث بمثابة «مفاجأة طبيعية» هامة إذ أن المغرب يعيش للعام السادس على التوالي جفافا حادا في كثير من مناطقه، من بينها تلك التي ضربها الزلزال في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، وفقا لفيديو بثته «فرانس برس». 

لا يعني بالضرورة زيادة كمية المياه
وقال حسن إيبوح الأستاذ بكلية العلوم والتكنولوجيا بمراكش، مفسرا تلك الظاهرة الجيولوجية «إن هذه الظاهرة عبارة عن جيوب من المياه تتقاطع مع شقوق، وأغلق الزلزال بعضها فتح بعضها الآخر، ما سيؤدي إلى اختفاء ينابيع أو الحد من تدفقها، وظهور ينابيع جديدة، بما يعني إحياء أو زيادة تدفق ينابيع موجودة ولا يعني بالضرورة زيادة كمية المياه»

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وأضاف الباحث «أن الفائدة التي تعود على هذه المناطق، ربما تتسبب في الضرر لمناطق أخرى، وربما ستحدث هزات لاحقا يمكنها من إعادة التوازن، أو إعادة الأمور إلى حالتها الأولية».

واختتم حديثه آملا أن تخفف الينابيع من معاناة المناطق النائية التي تفجرت فيها.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر عن تدمير مبانٍ، في الثامن من شهر سبتمبر 2023 ودفع سكان المدن الكبرى إلى ترك منازلهم.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال الذي وقع في منطقة إغيل بالأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة، وقالت إنه وقع على عمق ضحل نسبيا يبلغ 18.5 كيلو متر.

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