العثور على 120 كيلوغرامًا من الكوكايين على شواطئ أسترالية

القاهرة - بوابة الوسط

أثارت طرود غامضة قلق الشرطة الأسترالية الأربعاء بعدما جرى اكتشاف 39 قطعة من الكوكايين في سيدني، ورجحت الشرطة التى استنفرت قواتها لتمشيط بعض الشواطئ باحتواء طرود أخرى على أكثر من 120 كيلوغرامًا من الكوكايين.

وقالت الشرطة إنه جرى اكتشاف دفعة أولى مكونة من 39 قطعة من الكوكايين المغلفة بوزن كيلوغرام واحد الجمعة قرب شاطئ ماجينتا شمال سيدني، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأضافت شرطة الولاية أنه منذ ذلك الحين جرى رصد حوالي 85 رزمة إضافية بالحجم نفسه على مسافة 80 كيلومترًا من شواطئ ولاية نيو ساوث ويلز.

وقال كبير مفتشي مباحث الشرطة جيسون وينشتاين في بيان إن «الشرطة حثت الناس على الإبلاغ عن أي طرود مشبوهة».

وأضاف وينشتاين وهو مدير قيادة قضايا الجريمة بالولاية «يقوم المحققون والشرطة المتخصصة حاليًا بتمشيط الشواطئ والسواحل بحثًا عن أي طرود عالقة ويعملون خلف الكواليس من أجل العثور على المسؤولين ومحاسبتهم».