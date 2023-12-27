  • Alwasat News
Atwasat

العثور على 120 كيلوغرامًا من الكوكايين على شواطئ أسترالية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 12:34 مساء
العثور على 120 كيلوغرامًا من الكوكايين على شواطئ أسترالية
منقذون بحريون يضعون قبعات الميلاد أثناء مراقبتهم شاطئ بوندي في سيدني 25 ديسمبر 2023 (أ ف ب).
alwasat radio

أثارت طرود غامضة قلق الشرطة الأسترالية الأربعاء بعدما جرى اكتشاف 39 قطعة من الكوكايين في سيدني، ورجحت الشرطة التى استنفرت قواتها لتمشيط بعض الشواطئ باحتواء طرود أخرى على أكثر من 120 كيلوغرامًا من الكوكايين.

وقالت الشرطة إنه جرى اكتشاف دفعة أولى مكونة من 39 قطعة من الكوكايين المغلفة بوزن كيلوغرام واحد الجمعة قرب شاطئ ماجينتا شمال سيدني، حسب وكالة «فرانس برس».

لاعبون جدد في مجال تهريب الكوكايين مع تراجع دور كولومبيا
ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.. أرضية جديدة لتجارة المخدرات

وأضافت شرطة الولاية أنه منذ ذلك الحين جرى رصد حوالي 85 رزمة إضافية بالحجم نفسه على مسافة 80 كيلومترًا من شواطئ ولاية نيو ساوث ويلز.

وقال كبير مفتشي مباحث الشرطة جيسون وينشتاين في بيان إن «الشرطة حثت الناس على الإبلاغ عن أي طرود مشبوهة».

وأضاف وينشتاين وهو مدير قيادة قضايا الجريمة بالولاية «يقوم المحققون والشرطة المتخصصة حاليًا بتمشيط الشواطئ والسواحل بحثًا عن أي طرود عالقة ويعملون خلف الكواليس من أجل العثور على المسؤولين ومحاسبتهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال

عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال
شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة

شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة
«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا

«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا
مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. محطات ليبية لافتة في 2023

مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. ...
«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية

«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية
الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا

الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا
حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023

حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023
إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023

إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023
«فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023

«فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023
لأجل إسرائيل إقليم في حرب دائمة!

لأجل إسرائيل إقليم في حرب دائمة!
«مكافحة الأمراض» يتوقع ازدياد إصابات «كورونا».. فما هي علاقة المتحور الجديد؟

«مكافحة الأمراض» يتوقع ازدياد إصابات «كورونا».. فما هي علاقة المتحور الجديد؟
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس

ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«سانتا كلوز» يركب الأمواج في فلوريدا
«سانتا كلوز» يركب الأمواج في فلوريدا
حفلات الزفاف الجماعية تخفف أعباء الزواج على الأفغان
حفلات الزفاف الجماعية تخفف أعباء الزواج على الأفغان
ناشطة كولومبية: الأنهار الجليدية الاستوائية «تحتضر»
ناشطة كولومبية: الأنهار الجليدية الاستوائية «تحتضر»
موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا
موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا
لاعبون جدد في مجال تهريب الكوكايين مع تراجع دور كولومبيا
لاعبون جدد في مجال تهريب الكوكايين مع تراجع دور كولومبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا...
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة...
سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات
سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات...
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب ......
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي...
المزيد
العثور على 120 كيلوغرامًا من الكوكايين على شواطئ أسترالية
العثور على 120 كيلوغرامًا من الكوكايين على شواطئ أسترالية...
مركز دراسات التلوث الجوي الفرنسي: انبعاثات غازات الدفيئة تواصل تراجعها
مركز دراسات التلوث الجوي الفرنسي: انبعاثات غازات الدفيئة ......
توقيف رجل على خلفية قتل امرأة وأولادها الأربعة قرب باريس
توقيف رجل على خلفية قتل امرأة وأولادها الأربعة قرب باريس...
لاعبون جدد في مجال تهريب الكوكايين مع تراجع دور كولومبيا
لاعبون جدد في مجال تهريب الكوكايين مع تراجع دور كولومبيا...
موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا
موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا...
المزيد