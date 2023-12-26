لاعبون جدد في مجال تهريب الكوكايين مع تراجع دور كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سرب قراصنة آلاف الملفات التابعة للمدعي العام الكولومبي إلى صحفيين من 23 بلدا تظهر دخول لاعبون جدد لإنتاج الكوكايين وتوزيعه ومن خلال تقرير اعتمد على هذه الملفات تبين أن سوق الكوكايين يشهد تغييرات بتراجع كولومبيا التي تشكل أكبر منتج لهذا النوع من المخدرات.

وحققت كولومبيا رقما قياسيا في زراعة أوراق الكوكا العام 2022، إذ زُرع 230 ألف هكتار وأُنتج 1738 طنا من الكوكايين، بحسب الأمم المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

وبدأت مجموعات مكسيكية وألبانية وبرازيلية وإكوادورية وإسرائيلية تكتسب قوة في تجارة المخدرات العالمية، وفق مجموعة مكونة من نحو مئة صحفي اطلعوا على سبعة ملايين رسالة بريد إلكتروني و38 ألف ملف سربتها مجموعة «غواكامايا» اخترقت العام 2022 الأجهزة الأمنية والجيوش في المكسيك وتشيلي وبيرو والسلفادور وكولومبيا.

- لقاح علاجي واعد مضاد للإدمان على الكوكايين في البرازيل

- هولندا تضبط 7.7 طن كوكايين بعد تهريبها داخل شحنة موز

وبرز «ناركوفايلز»،وهو تقرير يتناول شبكات إنتاج الكوكايين والاتجار به في مختلف أنحاء العالم من هنا. وفي حديث إلى وكالة «فرانس برس»، يقول ناتان جاكار العامل في «أورغنايزد كرايم أند كوربشن ريبورتينغ بروجكت»، وهي شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين، «إن السوق تتغير».

وتمكن صحفيون من 23 بلدا في أغسطس 2022، مع الوصول إلى الملفات المخترقة من مكتب المدعي العام الكولومبي والتي تظهر دور إنتاج الموز في تصدير الكوكايين وزيادة الاتجار على طول طرق مثل نهر الأمازون، الذي تنطلق منه أعداد متزايدة من الغواصات المحملة بالكوكايين إلى المحيط الأطلسي.

تضاعف إنتاج زراعة أوراق الكوكا

ومن النقاط الجديدة في سوق الكوكايين الحدود بين كولومبيا والبيرو والبرازيل، وهي منطقة كانت هادئة نسبيا قبل 15 عاما، بحسب جاكار.

ويكشف تقرير «ناركو فايلز» أيضا أن حقول زراعة أوراق الكوكا تضاعفت في أميركا الوسطى والمكسيك، بينما تتم معالجة عجينة الكوكا بشكل متزايد داخل مختبرات في أوروبا.

ويشير الخبراء إلى أن انخفاض أسعار أوراق الكوكا في كولومبيا وظهور مخدرات جديدة في العالم قد أثرا على تجارة الكوكايين في البلاد.

وتقول المحللة في «كرايسز غروب» إليزابيث ديكنسون إن «كولومبيا لم تعد تؤدي دورا رئيسيا في سلسلة تهريب المخدرات الدولية».

ويوضح جاكار أن «تجار المخدرات يقررون الاقتراب من الأسواق لخفض التكاليف والمخاطر مع زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى».

وتشير ديكنسون إلى أن هذه التغييرات أدت إلى أن العصابات الكولومبية التي كانت تضم يابقا زعماء كبابلو إسكوبار، لم تعد تتحكم في السوق.

زيادة جرائم الإسرائيليون في تهريب الكوكايين

ومع أن تنظيمات إجرامية كبيرة على غرار كلان ديل غولفو، المنتج الرئيسي للكوكايين في العالم، لا تزال ناشطة في البلاد، «نشهد انحلالا لجماعات تقوض قوتها»، على قول جاكار.

في الوقت نفسه، تكتسب مجموعات مكسيكية وألبانية وبرازيلية وإكوادورية وإسرائيلية قوة. وتؤكد أنا ماريا رويدا، الباحثة في مؤسسة «أيدياز بارا لا باز» أن «ظهور لاعبين آخرين قادرين مستقبلا على منافسة كولومبيا في السوق».

وتشير مذكرة بين كولومبيا وإسرائيل من ضمن الوثائق المسربة، إلى زيادة كبيرة في الجرائم التي يرتكبها إسرائيليون في كولومبيا على خلفية قضايا مرتبطة بتهريب الكوكايين، بحسب السلطات المحلية.

ويكشف تقرير «ناركو فايلز» الدور المتنامي لإنتاج الموز في تصدير الكوكايين. وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن 70% من عمليات ضبط المخدرات في أوروبا تجرى في الموانئ.

ويستخدم المتاجرون شحنات الموز لإخفاء بضائعهم، لأن المنتجات الطازجة تخضع للإجراءات الجمركية سريعا.