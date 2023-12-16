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تحذير من درجات الحرارة المتجمدة في شمال الصين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 11:16 صباحا
تحذير من درجات الحرارة المتجمدة في شمال الصين
منظر جوي لقسم مغطى بالثلوج من سور الصين العظيم في شويجوان، شمال بكين، بعد تساقط الثلوج طوال الليل، في 15 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في الصين، صباح السبت، تحذيرا من انخفاض درجات الحرارة مع هبوب موجة باردة تغمر الجزء الأكبر من الصين، وستستمر حتى الثلاثاء.

وتسبب أول تساقط للثلوج هذا الشتاء ببكين في اصطدام مترو الأنفاق مساء الخميس، ما أدى إلى إصابة أكثر من مئة شخص بجروح. كما عمت الاضطرابات نظام النقل العام، التى تمثلت في تأخير رحلات جوية أو إلغاء أخرى، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأصدرت الصين، السبت، تحذيرا من احتمال انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات تاريخية في بعض مناطق البلاد، بعد يوم واحد من إصدار الرئيس شي جين بينغ توجيهات ببذل جهود شاملة، لضمان السلامة.

في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات قولها: «بعض المناطق في شمال الصين والمناطق الواقعة على طول النهر الأصفر ونهر هوايخه قد تشهد درجات حرارة تقترب من مستويات منخفضة قياسية أو تتجاوزها خلال الفترة نفسها من العام».

بينما تحدى السياح في بكين الرياح الباردة، الجمعة، في جزء من سور الصين العظيم الواقع في الجبال المحيطة بالمدينة، بعد أن غطت هذا المعلم الشهير طبقة رقيقة من الثلج.

توقعات بانخفاض درجات الحرارة لأقل من صفر
ومن المتوقع أيضًا أن يمتد الطقس البارد بشكل غير عادي إلى أجزاء أخرى من الصين، حيث أضاف التحذير الرسمي، السبت، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى صفر درجة مئوية أو أقل في الأيام المقبلة في الجزء الجنوبي من مقاطعة قويتشو، على بُعد نحو 300 كيلومتر من الحدود مع فيتنام.

وبينما تستعد البلاد لانخفاض درجات الحرارة، دعا الرئيس شي جين بينغ إلى «بذل جهود شاملة في الاستجابة لحالات الطوارئ»، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية مساء الجمعة.

وقال شي في مواجهة مخاطر الكوارث الكبيرة التي تشكلها موجة البرد الوشيكة: «يجب إيلاء اهتمام كبير لأعمال الوقاية من الكوارث والإغاثة»، حسبما ذكرت شينخوا، مضيفا: «ينبغي تعزيز قدرات إمدادات الفحم والطاقة والنفط والغاز، والعمل على تأمين إمدادات الطاقة، وضمان حصول الناس على الدفء».

تأتي درجات الحرارة المتجمدة بعد صيف شهد درجات حرارة قياسية وفيضانات مدمرة في شمال الصين، مع تحذير خبراء المناخ من زيادة ظواهر الطقس المتطرفة التي يعزونها إلى الاحترار العالمي.

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