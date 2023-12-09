سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه رجال الإطفاء في أستراليا أكثر من 70 حريق غابات، مع خروج أكثر من عشرة منها عن نطاق السيطرة في وقت متأخر من بعد ظهر السبت.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن موجة حارة لم يشهدها الساحل الشرقي لأستراليا منذ ثلاث سنوات اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا، حيث رصدت محطة الأرصاد الجوية بوسط مدينة سيدني 40 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر، وهي الأكثر سخونة منذ نوفمبر 2020.

حرائق كندا تسدد ضربة قاسية للحياة البرية المتدهورة بفعل التغير المناخي

اتساع نطاق حرائق الغابات في أستراليا وسط موجة حارة

وقد تدفق السكان بأعداد كبيرة على شواطئ سيدني أو بحثوا عن قليل من الراحة في الظل. ونصحت السلطات الفئات الأكثر ضعفا، بما يشمل كبار السن والصغار، بالاحتماء في المباني الباردة.

وفي ريتشموند الواقعة على الأطراف الغربية لسيدني، ارتفعت الحرارة إلى 43.8 درجة مئوية.

اندلاع أكثر من 70 حريق بالغابات

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في مؤتمر صحفي: «اليوم، مع ارتفاع مستويات الحرارة، أقول إن هذا هو الوقت المناسب للتأكد من أننا نعتني ببعضنا البعض، ونبقى آمنين».

وأضاف: «يشكل تغير المناخ تهديداً لصحة الناس وبيئتنا أيضاً، وعلينا أن نعترف بالحاجة إلى استجابة شاملة».

ولفتت خدمة الإطفاء الريفية بالولاية إلى أن أكثر من 70 حريق غابات وحرائق أعشاب اندلعت في أنحاء مختلفة من ولاية نيو ساوث ويلز، مع خروج أكثر من عشرة منها عن نطاق السيطرة في وقت متأخر من بعد الظهر.

وأوضحت خدمة الإطفاء في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي: «في ظل الظروف الحارة والجافة والرياح الشديدة، والحظر التام على إضرام النيران، تعرّفوا على المخاطر التي تواجهكم، وما ستفعلونه إذا تعرضتم للتهديد بالحرائق».

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تنخفض في المساء.

«الصيف الأسود» يغطي المدن بالدخان

وحثت الهيئة الأشخاص الضعفاء على استخدام المراوح ومكيفات الهواء أو البحث عن أماكن باردة في المكتبات والمراكز المجتمعية ومراكز التسوق.

وقال رئيس هيئة الإسعاف في نيو ساوث ويلز مارك غيبس، في مؤتمر صحفي، إن الطلب على سيارات الإسعاف ارتفع بنحو 20% مقارنة باليوم العادي.

ودعت السلطات الصحية بالولاية الأشخاص الذين يحضرون المهرجانات الموسيقية إلى حماية أنفسهم، حيث من المتوقع أن يشارك الآلاف في حدث بالحديقة الأولمبية غرب سيدني.

ويتوقع الخبراء، بعد عدة سنوات ممطرة، أن يجلب صيف أستراليا موسم حرائق الغابات الأكثر كثافة منذ كارثة 2019-2020.

وخلال ذلك «الصيف الأسود»، اندلعت حرائق الغابات عبر الساحل الشرقي لأستراليا، ما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الغابات، وقتل ملايين الحيوانات، وتغطية المدن بالدخان الضار.