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تلميذان ليبيان يفوزان بذهبية وفضية البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 02:47 مساء
تلميذان ليبيان يفوزان بذهبية وفضية البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق
التلميذان همام وليد سالم اليونسي وجهاد علي امراجع الحائزان على ذهبية وفضية البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق. (وزارة التعليم)
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تُوج تلميذان ليبيان بالميداليتين الذهبية والفضية في البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق التي أُقِيمت فعالياتها في العاصمة تونس خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، وشارك فيها طلاب من عشر دول عربية.

ومثَّل ليبيا التلميذان همام وليد سالم اليونسي الحائز على الذهبية وجهاد علي امراجع الحائز على الفضية تحت إشراف المفتش التربوي عبدالله السائح ضوء في البطولة التي أُقيمت تحت رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، بالتعاون مع وزارة التربية بتونس، وفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وهنأ وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم موسى المقريف الطالبين، مؤكدًا أن هذا التتويج ليس بجديد على تلاميذ ليبيا الذين دائمًا ما يحصلون على مراكز متقدمة.

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وشارك بالبطولة التي استمرت فعالياتها لثلاثة أيام وزارات التربية والتعليم في عشر دول عربية هي: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والأردن وسلطنة عمان والسعودية والكويت وقطر. 

وجرى اختيار الطالبين للبطولة بناء على تصفيات وطنية عُقدت خلال الفترة الماضية برعاية إدارة النشاط المدرسي بالتعاون مع مصلحة التفتيش التربوي وفروعها ووحداتها ومراقبات التربية والتعليم والمدارس بكل ربوع ليبيا وبمشاركة عديد الخبراء التربويين والمعلمين في مجال العلوم الرياضية، وفق البيان.

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