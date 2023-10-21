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«تسينغتاو» الصينية تفتح تحقيقا حول تبوّل أحد موظفيها في مصنعها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 09:54 صباحا
«تسينغتاو» الصينية تفتح تحقيقا حول تبوّل أحد موظفيها في مصنعها
كوب من البيرة في أحد مصانع البيرة في برلين بتاريخ 21 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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أعلنت شركة «تسينغتاو» الصينية لصناعة البيرة، الجمعة، أنها أطلقت تحقيقا عقب انتشار مقطع فيديو يظهر أحد موظفي مصنعها وهو يتبوّل داخل حاوية فيها مواد أولية.

وأظهرت اللقطات التي انتشرت عبر الإنترنت الخميس عاملا في مستودع «تسينغتاو بروري كو»، إحدى أكبر شركات إنتاج البيرة في الصين، وهو يصعد إلى حاوية كبيرة ويتبوّل فيها، حسب وكالة «فرانس برس».

وانتشر الفيديو بصورة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحصد عشرات الملايين من المشاهدات في منصة «ويبو» الشهيرة.

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وأعلنت الشركة الجمعة أنها تواصلت مع الشرطة بشأن الحادثة وأن التحقيق جار في ما حصل، وقالت في بيان إن «شركتنا تولي أهمية كبيرة لمقطع الفيديو الذي انتشر في 19 أكتوبر»، مضيفة «أبلغنا الشرطة سريعا بالحادثة التي تشارك أجهزة الأمن العام في التحقيق بها، وفي الوقت الحاضر، جرى إغلاق القسم المعني بالكامل. وتواصل الشركة تعزيز الإجراءات الإدارية وضمان جودة منتجاتها».

وتُعد «تسينغتاو» وهي ثاني أكبر شركة لتصنيع البيرة في الصين، أحد أشهر منتجي الجعة في البلاد، ويمكن العثور على منتجاتها في معظم الحانات والمطاعم في شرق آسيا.

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