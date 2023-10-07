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نميرة سليم تحمل لقب أول رائدة فضاء باكستانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 10:12 صباحا
نميرة سليم تحمل لقب أول رائدة فضاء باكستانية
نميرة سليم خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد العام 2006 (أ ف ب)
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شاركت باكستانية في مهمة فضائية أجرتها «فيرجن غالاكتيك»، لتصبح بذلك أول شخص من باكستان يزور الفضاء. في حين تشكّل هذه المهمة خامس رحلة ناجحة لشركة السياحة الفضائية خلال خمسة أشهر. وأشارت الشركة إلى أن نميرة سليم هي «أول شخص باكستاني يزور الفضاء»، مضيفة أنها كانت مقيمة أيضاً في الإمارات العربية وموناكو.

وتعد سليم، التي سبق أن سافرت إلى القطبين الجنوبي والشمالي، وهبطت بالمظلة فوق جبل إيفرست، من بين أوائل الزبائن الذين اشتروا تذكرة من «فيرجن غالاكتيك» التي أسسها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت لـ«فرانس برس»: «يعجبني جداً لقبي كأول رائدة فضاء باكستانية»، مضيفةً: «عندما كنت طفلة كنت أرغب في زيارة الفضاء».

ومن بين المشاركين في الرحلة أيضاً الأميركي رون روسانو، والبريطاني تريفور بيتي.

«فيرجن غالاكتيك» تقلع إلي الفضاء بطائرة عملاقة
ولا تستخدم «فيرجن غالاكتيك» صاروخاً كلاسيكياً ينطلق من الأرض كما تنطلق الصواريخ في العادة، بل طائرة حاملة عملاقة أقلعت من قاعدة «سبايس بورت أميركا» في صحراء ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

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وفور وصولها إلى علوّ 13 كيلومتراً تقريباً، تطلق الطائرة مركبة تمثّل طائرة صاروخية تشبه الطائرات الخاصة الكبيرة، ثم تُشعل هذه الطائرة الصاروخية محرّكها، وتنطلق صعوداً، لتصل إلى ارتفاع 86 كيلومتراً، في حين يكون ركابها لدقائق في حالة انعدام توازن، ثم تعاود المركبة النزول، قبل أن تهبط بعد نحو ساعة من إقلاعها.

ورافق ركاب هذه المهمة، التي أُطلق عليها «غالاكتيك 04»، طيّاران وموظفة من الشركة، هي بيث موزس. وكان في الطائرة التي حملت المركبة طياران أيضاً.

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