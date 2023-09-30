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مقتل رجل وإصابة آخر جرّاء اصطدام حوت بقارب قبالة سواحل أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 12:49 مساء
مقتل رجل وإصابة آخر جرّاء اصطدام حوت بقارب قبالة سواحل أستراليا
زعنفة حوت أزرق قبالة ميريسا في سريلانكا، في 26 مارس 2009. (أ ف ب)
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اصطدم حوت بقارب قبالة سواحل شرق أستراليا صباح السبت، ممّا أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر.

أدت عملية الاصطدام إلى انقلاب الزورق الآلي والرجلان على متنه، حوالى الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلّي (الثامنة مساء بتوقيت غرينتش) في مياه لا بيروس، على بعد 14 كيلومتراً جنوب شرق سيدني، وفقًا لوكالة «فرانس برس»,

وقالت الشرطة إنّ أشخاصاً على متن قارب آخر أطلقوا إنذاراً بعدما رأوا القارب الذي يبلغ طوله 4,8 أمتار خالياً ويدور حول نفسه، وجرى انتشال رجل يبلغ 61 عاماً من المياه فاقداً للوعي وتوفّي في مكان الحادث، وتلقّى الرجل الآخر الذي كان يقود القارب والبالغ 53 عاماً، الرعاية الصحية في الموقع قبل نقله إلى المستشفى حيث بات في حالة مستقرّة.

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وقالت المسؤولة في شرطة المياه سيوبهان مونرو عبر قناة «آي بي سي» العامّة، إنّ الحوت اقترب من القارب وربما اصطدم به، واصفة الحادث بـ«المأسوي»، وأضافت مونرو «في الوقت الحالي، هناك الكثير من الحيتان في البحر، وهناك الكثير من الأمثلة على الحيتان التي تقترب من القوارب».

منطقة غنية بالحيتان
يأتي الحادث بعد أقل من أسبوعين على إصابة حوت أحدب يبلغ طوله أربعة أمتار في رأسه، بمروحة قارب قبالة ساحل غرب أستراليا.

ويمكن رؤية الحيتان الحدباء والحيتان الصائبة الجنوبية على طول ساحل نيو ساوث ويلز كلّ عام، وتتجه شمالاً إلى مناطق التكاثر الأكثر دفئاً خلال أشهر الشتاء الأسترالية، ثمّ تعود جنوباً بين سبتمبر ونوفمبر.

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