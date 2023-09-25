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الإضاءة الخارجية بالمدن الأميركية تستهلك كهرباء تكفي 35 مليون منزل لمدة عام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 05:08 مساء
الإضاءة الخارجية بالمدن الأميركية تستهلك كهرباء تكفي 35 مليون منزل لمدة عام
أضواء مدينة نيويورك ليلًا، أرشيفية. (الإنترنت)
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قال مدير جمعية «دارك سكاي الدولية IDA»، راسكين هارتلي، إن الإضاءة الخارجية في الولايات المتحدة تستهلك طاقة كافية لتزويد 35 مليون منزل بالكهرباء لمدة عام، وذلك حسب وزارة الطاقة الأميركية.

وانتقدت الجمعيات المدافعة عن البيئة، الأضواء الليلية المبهرة في نيويورك والتي أُطلق عليها بسببها لقب المدينة التي لا تنام.

كما طالب نشطاء المناخ، بإطفاء هذه الأضواء لتعارضها مع مبدأ ترشيد الطاقة.

وقال مدير الجمعية التي تنادي بإطفاء الأضواء ليلًا، لوكالة «فرانس برس»، إن الطريق أمامنا طويل لانتزاع اعتراف بحقيقة الوضع في هذه المدينة المضاءة بشكل كبير.

ويصعب الحصول على التقديرات عن كل مدينة، ولكن من الواضح أن نيويورك واحدة من أسوأ المدن أداء في هذا المجال في الولايات المتحدة، في بلد يهدر -وفق الباحثين-الطاقة أكثر بكثير من أوروبا.

وناقش المشاركون في أسبوع المناخ الذي اختتم أعماله، أمس الأحد، في نيويورك مجموعة مواضيع بيئية، بدءًا من خفض بصمة الكربون من الأغذية إلى دور الفن في هذا الكفاح.

تقدّر جمعية «دارك سكاي» الدولية، الإضاءة الخارجية التي يمكن مشاهدتها من الفضاء، بأنها تمثل 1% من انبعاث غازات الدفيئة السنوية.

المدينة القاتلة للطيور
ويقول داستن بارتريدج، المسؤول عن جمعية أودوبون الناشطة في مجال حماية الطيور بنيويورك، إن الضوء الصناعي يجذب الطيور إلى المدينة، وفي النهار تصطدم الطيور بالمباني جراء رؤية انعكاسات النباتات على النوافذ، وليلًا تتجه الطيور مباشرة إلى النوافذ المضاءة.

وأضاف أنه يموت كل عام حوالي 250 ألف طائر جراء حوادث الاصطدام.

ويُصادف أسبوع المناخ خلال موسم هجرة الطيور في الخريف.

يقول بارتريدج إنه يمكن الخروج مساء في نيويورك والتحقق من أن هناك حلًا بسيطًا لحماية التنوع البيولوجي والمساهمة في مكافحة تغير المناخ.

وسلطت أبحاث أخرى الضوء على الآثار المحتملة على صحة الإنسان مثل زيادة حالات السرطان والتي يمكن ربطها باضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية.

ولأن الضوء يجذب الحشرات، فقد وجدت دراسة تعود للعام 2020 صلة بين الضوء الصناعي وزيادة في انتقال فيروس غرب النيل الذي ينقله البعوض.

واعتمدت نيويورك قانونًا في العام 2021 يلزم جميع المباني المملوكة للمدينة بإطفاء الأضواء غير الضرورية من الساعة 23.00 حتى الساعة 06.00 خلال هجرة الطيور في موسمي الربيع والخريف، لكن هذه الأضواء لا تمثل سوى نسبة صغيرة من جميع المباني.

ولا يزال مشروع قانون جديد اقترح في مايو ومن شأنه أن يوسع هذه القواعد لتشمل المباني الخاصة والصناعية، أمام مجلس المدينة لدراسته.

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