  • Alwasat News
Atwasat

بلجيكا تدشِّن حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل مارك دوترو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 06:41 مساء
بلجيكا تدشِّن حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل مارك دوترو
جدارية في الحديقة التذكارية المقامة على موقع المنزل الذي استخدمه السفاح الشهير مارك دوترو لخطف ضحاياه19 سبتمبر2023(فرانس برس)
alwasat radio

دشنت السلطات البلجيكية حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل، مارك دوترو، داخل منزله في مدينة شارلروا الذي شهد جرائم اغتصاب وقتل وخطف ارتكبها بحق الفتيات المراهقات والنساء إبان التسعينيات، وافتتحتها اليوم الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

من هو مارك دوترو؟
وبحسب «فرانس برس» افتتحت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل الشهير، مارك دوترو، المعروف بـ«سفاح المراهقات» داخل منزله، في ضاحية مارسينيل التابعة لمدينة شارلروا، حيث كان يحتجز فتيات صغيرات بعد خطفهن واغتصابهن.

ومارك دوترو، هو قاتل متسلسل أثار الزعر في بلجيكا إبان التسعينيات على خلفية ارتكابه جرائم اغتصاب وقتل واختطاف ضد فتيات مراهقات.

بريطانيا تكرم غاندي بعملات تذكارية
الكشف عن تمثال لفلاديمير لينين في ألمانيا

وبحسب «فرانس برس» أقيمت الحديقة التذكارية للضحايا داخل «منزل الرعب» في ضاحية مارسينيل، ليشمل حديقة معلقة ترتفع لنحو مترين فوق الرصيف.

وزُيّن أحد جداري الحديقة المسماة «بين الأرض والسماء» بلوحة تظهر طفلًا يشاهد طائرة ورقية تحلق في السماء، في إشارة لضحايا دوترو.

وحسب «فرانس برس»، افتتحت السلطات البلجيكية مراسم تدشين الحديقة التذكارية بدقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا.

 أسر ضحايا دوترو يحضرون مراسم افتتاح الحديقة التذكارية
وحضر أسر الضحايا مراسم الافتتاح وبينهم والدا جولي ليجون وميليسا روسو 8 سنوات اللتين خطفهما دوترو واغتصبهما ف داخل المنزل بين 1995 و1996، قبل العثور على جثتيهما مدفونتين في منزل آخر يملكه المجرم.

وأكد الوالد جان، دوني لوجون لـ«فرانس برس» أهمية ترك بصمة للمحنة التي عانتها الفتيات ضحايا دوترو في هذا المكان.

وكانت سلطات مدينة شارلروا اشترت منزل دوترو المبني من الطوب الأحمر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،. ثم قررت هدمه وإنشاء حديقة تذكارية في موقعه.

حكم بالسجن مدى الحياة على دوترو العام 2004
وعقب 8 أعوام من الجرائم المتسلسلة التي ارتكبها دوترو حُكم عليه العام 2004 بالسجن مدى الحياة بتهمة خطف 6 فتيات صغيرات واغتصابهن بين العامين 1995 و1996، فضلا عن قتل أربع بينهن، وكان عمره آنذاك 66 عامًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ...
معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا

معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا
رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)

رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»

بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»
«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي

«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي
الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة

رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
«إيغ نوبل» تمنح جوائزها للأكثر حماقة
«إيغ نوبل» تمنح جوائزها للأكثر حماقة
«يونسكو» تدرج بركانا فرنسيا ضمن مواقع التراث العالمي
«يونسكو» تدرج بركانا فرنسيا ضمن مواقع التراث العالمي
سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان
سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد أقل من قرن
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد أقل من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها...
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات...
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء ......
المزيد
بلجيكا تدشِّن حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل مارك دوترو
بلجيكا تدشِّن حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل مارك ......
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا...
اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها
اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها...
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد أقل من قرن
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد ......
سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان
سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان...
المزيد