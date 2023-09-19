بلجيكا تدشِّن حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل مارك دوترو

القاهرة - بوابة الوسط

دشنت السلطات البلجيكية حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل، مارك دوترو، داخل منزله في مدينة شارلروا الذي شهد جرائم اغتصاب وقتل وخطف ارتكبها بحق الفتيات المراهقات والنساء إبان التسعينيات، وافتتحتها اليوم الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

من هو مارك دوترو؟

وبحسب «فرانس برس» افتتحت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل الشهير، مارك دوترو، المعروف بـ«سفاح المراهقات» داخل منزله، في ضاحية مارسينيل التابعة لمدينة شارلروا، حيث كان يحتجز فتيات صغيرات بعد خطفهن واغتصابهن.

ومارك دوترو، هو قاتل متسلسل أثار الزعر في بلجيكا إبان التسعينيات على خلفية ارتكابه جرائم اغتصاب وقتل واختطاف ضد فتيات مراهقات.

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وبحسب «فرانس برس» أقيمت الحديقة التذكارية للضحايا داخل «منزل الرعب» في ضاحية مارسينيل، ليشمل حديقة معلقة ترتفع لنحو مترين فوق الرصيف.

وزُيّن أحد جداري الحديقة المسماة «بين الأرض والسماء» بلوحة تظهر طفلًا يشاهد طائرة ورقية تحلق في السماء، في إشارة لضحايا دوترو.

وحسب «فرانس برس»، افتتحت السلطات البلجيكية مراسم تدشين الحديقة التذكارية بدقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا.

أسر ضحايا دوترو يحضرون مراسم افتتاح الحديقة التذكارية

وحضر أسر الضحايا مراسم الافتتاح وبينهم والدا جولي ليجون وميليسا روسو 8 سنوات اللتين خطفهما دوترو واغتصبهما ف داخل المنزل بين 1995 و1996، قبل العثور على جثتيهما مدفونتين في منزل آخر يملكه المجرم.

وأكد الوالد جان، دوني لوجون لـ«فرانس برس» أهمية ترك بصمة للمحنة التي عانتها الفتيات ضحايا دوترو في هذا المكان.

وكانت سلطات مدينة شارلروا اشترت منزل دوترو المبني من الطوب الأحمر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،. ثم قررت هدمه وإنشاء حديقة تذكارية في موقعه.