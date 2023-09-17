سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصمم أزياء «بالمان» أوليفييه روستان عبر حسابه على «إنستغرام» أن أكثر من 50 قطعة من تشكيلته المقبلة تعرضت للسرقة قبل عشرة أيام من عرض الدار خلال أسبوع الموضة في باريس.

وقال المصمم النجم (38 عامًا) في منشور ليل السبت إلى الأحد «اتصل بنا سائقنا ليخبرنا أنه تعرض لهجوم من مجموعة أفراد». وأضاف أن «أكثر من 50 قطعة سُرقت»، بحسب «فرانس برس».

وإذ أكد أن السائق «بخير»، أوضح أنه كان ينقل البضائع في شاحنة كانت متجهة «من المطار إلى مقر بالمان» وسُرقت أيضًا، مشيرًا إلى أنه كان في مقر «بالمان» وينتظر تسلّم الشحنة صباح السبت عندما اتصل السائق.

انقلاب في مفاهيم عالم الموضة

وأضاف المصمم الذي يتولى منذ أبريل 2011 الإدارة الفنية للدار «لقد بذلنا جهودًا شاقة جدًا أنا وفريقي، وسنبذل مزيدًا من الجهود ليلًا ونهارًا، وكذلك سيفعل مورّدونا».

وأحدث روستان انقلابًا في مفاهيم عالم الموضة من خلال الهيب هوب والتنوُّع في فريق عمله، وبادر إلى خطوات عدة لتقريب عالم السلع الفاخرة من الشباب وجعل الموضة في متناول الجميع. واكتسب شهرة واسعة أدخلته عالم النجوم.

ومن المقرر أن يقام في 27 سبتمبر الجاري ضمن أسبوع الملابس الجاهزة النسائية في باريس عرض أزياء دار «بالمان» التي استحوذ عليها صندوق الاستثمار القطري «مايهولا» العام 2016.