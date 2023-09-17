  • Alwasat News
Atwasat

سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 06:40 مساء
سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان
المصمم أوليفييه روستان بعد عرض لتشكيلة أزياء دار «بالمان» النسائية لخريف وشتاء. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن مصمم أزياء «بالمان» أوليفييه روستان عبر حسابه على «إنستغرام» أن أكثر من 50 قطعة من تشكيلته المقبلة تعرضت للسرقة قبل عشرة أيام من عرض الدار خلال أسبوع الموضة في باريس.

وقال المصمم النجم (38 عامًا) في منشور ليل السبت إلى الأحد «اتصل بنا سائقنا ليخبرنا أنه تعرض لهجوم من مجموعة أفراد». وأضاف أن «أكثر من 50 قطعة سُرقت»، بحسب «فرانس برس».

وإذ أكد أن السائق «بخير»، أوضح أنه كان ينقل البضائع في شاحنة كانت متجهة «من المطار إلى مقر بالمان» وسُرقت أيضًا، مشيرًا إلى أنه كان في مقر «بالمان» وينتظر تسلّم الشحنة صباح السبت عندما اتصل السائق. 

 انقلاب في مفاهيم عالم الموضة
وأضاف المصمم الذي يتولى منذ أبريل 2011 الإدارة الفنية للدار «لقد بذلنا جهودًا شاقة جدًا أنا وفريقي، وسنبذل مزيدًا من الجهود ليلًا ونهارًا، وكذلك سيفعل مورّدونا». 

وأحدث روستان انقلابًا في مفاهيم عالم الموضة من خلال الهيب هوب والتنوُّع في فريق عمله، وبادر إلى خطوات عدة لتقريب عالم السلع الفاخرة من الشباب وجعل الموضة في متناول الجميع. واكتسب شهرة واسعة أدخلته عالم النجوم.  

ومن المقرر أن يقام في 27 سبتمبر الجاري ضمن أسبوع الملابس الجاهزة النسائية في باريس عرض أزياء دار «بالمان» التي استحوذ عليها صندوق الاستثمار القطري «مايهولا» العام 2016.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)

رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى...
تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»

تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي

بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي

الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث

«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم

أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا

بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة

مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي
عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي
التخضير مطلب حيوي لخبراء المناخ قبل انطلاق «كوب 28»
التخضير مطلب حيوي لخبراء المناخ قبل انطلاق «كوب 28»
بريطاني يجتاز 500 كيلومتر سباحةً في نهر نيويورك للتوعية في شأن تلوث المياه
بريطاني يجتاز 500 كيلومتر سباحةً في نهر نيويورك للتوعية في شأن ...
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
«إيغ نوبل» تمنح جوائزها للأكثر حماقة
«إيغ نوبل» تمنح جوائزها للأكثر حماقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها...
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات...
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة ......
المزيد
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد أقل من قرن
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد ......
سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان
سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان...
«يونسكو» تدرج بركانا فرنسيا ضمن مواقع التراث العالمي
«يونسكو» تدرج بركانا فرنسيا ضمن مواقع التراث العالمي...
«إيغ نوبل» تمنح جوائزها للأكثر حماقة
«إيغ نوبل» تمنح جوائزها للأكثر حماقة...
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية ......
المزيد