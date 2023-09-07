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شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الخميس 07 سبتمبر 2023, 12:19 مساء
شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي
مقر تنسنت في شنجن بجنوب الصين في 10 يوليو 2022 ( أ ف ب)
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كشفت شركة الإنترنت وألعاب الفيديو الصينية العملاقة «تنسنت»، الخميس، عن روبوت للمحادثة بقدرات مماثلة لتلك الخاصة بـ«تشات جي بي تي» الأميركي، في وقت تتسابق شركات التكنولوجيا الكبيرة الصينية في مجال الذكاء الصناعي.

وبات محرك البحث «بايدو» خلال الشهر الماضي أول مجموعة كبيرة تطلق في الصين برنامجاً يعادل «تشات جي بي تي» وقادراً على توفير إجابات سريعة على الأسئلة أو إنتاج محتوى بناءً على طلبات المستخدمين، وفق وكالة «فرانس برس».

«هونيوان» vs «تشات جي بي تي».. من يفوز؟
وكشفت «تنسنت» عن برنامجها «هونيوان إيد» غير المُتاح راهناً سوى للشركات أو نزولاً عند طلب جهة ما، خلال مؤتمر بُث عبر الإنترنت، تمكن خلاله البرنامج من حل مسألة حسابية طُلبت منه.

وقال نائب رئيس «تنسنت» جيانغ جي إن «هونيوان» يتمتع بقدرات مماثلة لتلك الخاصة بـ«تشات جي بي تي 4»، أحدث إصدار من البرنامج الذي ابتكرته شركة «أوبن إيه آي» الأميركية، وأكد أنه أفضل من البرنامج الأميركي في الإجابة على أسئلة امتحان دخول إلى جامعة صينية.
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وأوضحت «تنسنت» في بيان، أن «هونيوان إيد» يتمتع «بقدرة قوية على الكتابة بالصينية، وعلى وضع استنتاجات منطقية لنصوص لغوية معقدة، إضافة إلى إمكانية الاعتماد عليه لأداء عدد من المهام.

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