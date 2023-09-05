  • Alwasat News
Atwasat

قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 12:16 مساء
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في فندق فيرمونت بماكاتي في الفلبين، 31 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الإثنين، من «الخطر الحقيقي» الذي تشكّله قطعان الذئاب على المواشي، وبالتالي على البشر في الاتحاد الأوروبي، متحدثة عن مراجعة محتملة لوضع الحماية الممنوح لهذا النوع من الحيوانات.

وقالت فون دير لاين في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»: «أصبح تركز قطعان الذئاب في بعض المناطق الأوروبية يمثل خطرا حقيقيا على المواشي، وربما على البشر». وأشارت إلى أن «عودة الذئاب إلى مناطق في الاتحاد الأوروبي كانت غائبة عنها منذ وقت طويل تؤدي إلى مزيد النزاعات مع المجتمعات المحلية من المزارعين والصيادين، خصوصا عندما لا تُنفّذ تدابير منع الهجمات على أكمل وجه».

ودعت المفوضية الأوروبية «المجتمعات المحلية والعلماء وكل الأطراف المعنية إلى تقديم بيانات محدثة بحلول 22 سبتمبر حول أعداد الذئاب وتأثيراتها». وتقع مسألة عدد الذئاب المنتشرة في مختلف الدول الأوروبية في صلب نقاشات محتدمة بين الرعاة ومنظمات حماية البيئة.

تعديل وضع الحماية الممنوحة للذئاب
أضافت المفوضية الأوروبية: «استنادا إلى بيانات جرى جمعها، ستقرر المفوضية اقتراحا يستهدف تعديلا، حيثما كان ذلك مناسبا، لوضع الحماية الممنوحة للذئاب داخل الاتحاد الأوروبي، وتحديث الإطار القانوني من أجل توفير مزيد المرونة عند الضرورة، في ضوء تطور هذا النوع».

ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أن ذلك «سيكمل الإمكانات الحالية التي توفرها تشريعات الاتحاد الأوروبي». استنادا إلى «التوجيه المتعلق بحفظ الموائل الطبيعية والنباتات والحيوانات البرية»، الذي تقرر في العام 1992، تتمتع معظم مجموعات الذئاب بوضع الحماية، مع إمكان رفعه.

كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية «السلطات المحلية والوطنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة. في الواقع، يسمح القانون الأوروبي الحالي لهذه السلطات بفعل ذلك». ولفون دير لاين نفسها تجربة سيئة مع الذئاب. ففي سبتمبر 2022، تسلل ذئب إلى حقل في أرض تملكها عائلتها في شمال ألمانيا، وقتل حصانها العجوز «دولي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020

هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020
تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)

تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)
نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء

9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء
جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات

جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات
للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا

للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا
«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟

«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟
شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة

شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة
«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف

«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة

بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة
كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا

كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية
اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية
منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم
منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
تعرف على كيفية عقد زواج الأجانب في مصر وشروط توثيقه
تعرف على كيفية عقد زواج الأجانب في مصر وشروط توثيقه
كاسحة جليد أسترالية تنقذ باحثًا واجه «مشكلة طبية» في أنتاركتيكا
كاسحة جليد أسترالية تنقذ باحثًا واجه «مشكلة طبية» في أنتاركتيكا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السجن لأسترالي أرسل «برازه».. هدية عيد الحب إلى دي كابريو
السجن لأسترالي أرسل «برازه».. هدية عيد الحب إلى دي كابريو...
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح......
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب...
مصاب بمرض نادر يتطوع لتغيير حياة الناس للأفضل
مصاب بمرض نادر يتطوع لتغيير حياة الناس للأفضل...
واحة جانت الجزائرية تستقطب عدداً متزايداً من السياح الغربيين
واحة جانت الجزائرية تستقطب عدداً متزايداً من السياح الغربيين...
المزيد
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات...
حفرة في سور الصين العظيم تلقي بشخصين في السجن
حفرة في سور الصين العظيم تلقي بشخصين في السجن...
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها...
كاسحة جليد أسترالية تنقذ باحثًا واجه «مشكلة طبية» في أنتاركتيكا
كاسحة جليد أسترالية تنقذ باحثًا واجه «مشكلة طبية» في ......
تعرف على كيفية عقد زواج الأجانب في مصر وشروط توثيقه
تعرف على كيفية عقد زواج الأجانب في مصر وشروط توثيقه...
المزيد