  • Alwasat News
Atwasat

اتهام ناشطات مدافعات عن الحيوانات بسرقة خراف من مزرعة لملك بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 08:50 صباحا
اتهام ناشطات مدافعات عن الحيوانات بسرقة خراف من مزرعة لملك بريطانيا
ملك بريطانيا تشارلز الثالث في أيرلندا الشمالية، 25 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

اتُّهمت ثلاث ناشطات من مجموعة «أنيمل رايزينغ» بسرقة ثلاثة خراف من مزرعة ساندرينغهام التابعة للملك تشارلز الثالث في نورفولك في مايو، على ما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت شرطة نورفولك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «ثلاث نساء اتُّهمن بارتكاب سرقات عدة وجرائم مرتبطة بالحيوانات».

وأُطلقت الناشطات اللواتي تراوح أعمارهن بين 23 و34 عاما بكفالة وسيمثلن أمام المحكمة في 28 سبتمبر.

تنديد بتربية الحيوانات لأغراض غذائية
وفي 24 مايو، أكدت «أنيمل رايزينغ» في مقطع فيديو ظهرت فيه ثلاث نساء يَسِرن في أحد الحقول، أنها مسؤولة عن سرقة الخراف، في خطوة قالت إنّ هدفها هو التنديد بتربية الحيوانات لأغراض غذائية.

ومزرعة ساندرينغهام التي تبلغ مساحتها آلافا عدة من الهكتارات وتضم غابات ومزروعات وحدائق، مملوكة للعائلة الملكية منذ خمسة أجيال، وورثها تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعتزم تسليم نفسه الخميس لمواجهة تهمة قلب نتيجة انتخابات 2020

ترامب يعتزم تسليم نفسه الخميس لمواجهة تهمة قلب نتيجة انتخابات 2020
كوريا الشمالية: المناورات العسكرية الأميركية قد تتسبب في «حرب نووية»

كوريا الشمالية: المناورات العسكرية الأميركية قد تتسبب في «حرب نووية»
بريغوزين يتحدث من صحراء أفريقية: «فاغنر» ستجعل روسيا عظيمة وأفريقيا أكثر حرية (فيديو)

بريغوزين يتحدث من صحراء أفريقية: «فاغنر» ستجعل روسيا عظيمة وأفريقيا أكثر حرية ...
منبر المرأة الليبية يرحب بمراسلات أممية بشأن عمليات الإخلاء والهدم القسرية في بنغازي

منبر المرأة الليبية يرحب بمراسلات أممية بشأن عمليات الإخلاء والهدم القسرية في ...
واشنطن تطالب بتحقيق سعودي «معمق» في المزاعم بشأن قتل مهاجرين إثيوبيين

واشنطن تطالب بتحقيق سعودي «معمق» في المزاعم بشأن قتل مهاجرين إثيوبيين
فوز براعم الهلال والهدى في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

فوز براعم الهلال والهدى في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة
ماتيوس: هاري كين يستحق الـ100 مليون يورو وسيكون مولر الثاني

ماتيوس: هاري كين يستحق الـ100 مليون يورو وسيكون مولر الثاني
سوريون يحيون الذكرى العاشرة لهجوم كيميائي قتل 1400 شخص في الغوطة

سوريون يحيون الذكرى العاشرة لهجوم كيميائي قتل 1400 شخص في الغوطة
شاهد.. أول عاصفة مدارية تضرب كاليفورنيا منذ 84 عاما

شاهد.. أول عاصفة مدارية تضرب كاليفورنيا منذ 84 عاما
«ميتا» تطلق نسخة جديدة من تطبيق «ثريدز»

«ميتا» تطلق نسخة جديدة من تطبيق «ثريدز»
«مقدمة في الأمن القومي».. كتاب جديد من المركز القومي للبحوث

«مقدمة في الأمن القومي».. كتاب جديد من المركز القومي للبحوث
روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني

روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني
شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟

شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟
علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»

علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»
4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست

الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست
أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه

أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه
أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد

أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
قراصنة يسرقون بيانات 2800 موظف في شرطة كانتون برن بسويسرا
قراصنة يسرقون بيانات 2800 موظف في شرطة كانتون برن بسويسرا
واحة جانت الجزائرية تستقطب عدداً متزايداً من السياح الغربيين
واحة جانت الجزائرية تستقطب عدداً متزايداً من السياح الغربيين
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب
مقتل 4 متسلقين بعد سقوطهم من أعلى جبل في المكسيك
مقتل 4 متسلقين بعد سقوطهم من أعلى جبل في المكسيك
الجفاف عند أدنى مستوياته في أوروبا منذ العام 2022
الجفاف عند أدنى مستوياته في أوروبا منذ العام 2022
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في ......
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة...
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها ......
أميركي يطلب 5 ملايين دولار من مطعم شهير بسبب «بيتزا» لم تعجبه
أميركي يطلب 5 ملايين دولار من مطعم شهير بسبب «بيتزا» لم ......
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح......
المزيد
اتهام ناشطات مدافعات عن الحيوانات بسرقة خراف من مزرعة لملك بريطانيا
اتهام ناشطات مدافعات عن الحيوانات بسرقة خراف من مزرعة لملك ......
57 مليون يورو.. مبيعات قياسية في المزاد السنوي على الأحصنة الصغيرة في فرنسا
57 مليون يورو.. مبيعات قياسية في المزاد السنوي على الأحصنة ......
«سوندا».. طائفة إندونيسية تمزج الأديان السماوية بطقوس وثنية
«سوندا».. طائفة إندونيسية تمزج الأديان السماوية بطقوس وثنية...
الجفاف عند أدنى مستوياته في أوروبا منذ العام 2022
الجفاف عند أدنى مستوياته في أوروبا منذ العام 2022...
مقتل 4 متسلقين بعد سقوطهم من أعلى جبل في المكسيك
مقتل 4 متسلقين بعد سقوطهم من أعلى جبل في المكسيك...
المزيد