السجن لأسترالي أرسل «برازه».. هدية عيد الحب إلى دي كابريو

القاهرة - بوابة الوسط

أرسل رجل من أستراليا ثلاثة وعشرين طردًا من مكاتب بريد من أنحاء مختلفة في ولاية أستراليا الغربية في فبراير، تحوي كميات من برازه وبوله، إلى الممثليْن ليوناردو دي كابريو وجاريد ليتو.

وأشارت محطة «إيه بي سي» إلى أن الرجل ملأ الطرود ببرازه وبوله، وأرسلها مع عبارة «حلويات عيد الحب»، وكُشف محتوى الطرود بعدما تمزّق أحدها ووقع محتواه على يد عامل في البريد.

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وأوضحت المحكمة، التي حكمت بسجنه سنتين مع وقف التنفيذ، أن الرجل (49 سنة) أقر بأنه مذنب في خمس تهم تتمثل باستخدام خدمة بريدية في أعمال تنطوي على تهديد أو تحرش.

يتشارك معهما «شغفه بالبيئة»

وأكد محامي الرجل الذي تنقّل بين الفلبين مسقط رأسه إلى الولايات المتحدة ثم أستراليا، أن موكله لم يكن ينوي مضايقة الممثلين بل أراد أن يتشارك معهما «شغفه بالبيئة»، وأن تقريرًا للطب النفسي عُرض في المحكمة، أظهر أن الرجل يعاني من حالة ذهنية أثّرت على تحكمه بانفعالاته. وفقًا لـ«ايه بي سي».

وقال القاضي دين بوتر إن ما أقدم عليه الرجل أثر «بصورة كبيرة» على عمل خدمة البريد.