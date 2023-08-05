  • Alwasat News
Atwasat

أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 01:08 مساء
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص
قطط ضالة قرب مقبرة في العاصمة القبرصية نيقوسيا يونيو 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الحكومة القبرصية أن أدوية غير مستخدمة، مخصصة أساساً لمعالجة البشر المصابين بكوفيد، سيجرى توفيرها لعلاج القطط في الجزيرة المتوسطية، حيث أودت طفرة من فيروس كورونا بآلاف الهررة منذ يناير.
وأعطت الحكومة موافقتها على استخدام هذه الأدوية، بناءً على توصية من وزارة الزراعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

سلالة من فيروس كورونا تصيب القطط
تسبب التهاب الصفاق المعدي السنّوري (FIP)، وهو سلالة من فيروس كورونا لا تنتقل إلى البشر، في نفوق أعداد كبيرة من القطط بقبرص.
وأعلنت الحكومة القبرصية، في بيان، أن مخزون الأدوية التي استُخدمت لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا البشري، والتي لم تعد مستخدمة، يمكن توفيرها للقطط المريضة.

إعدام سفاح أميركي في فلوريدا
وستُوفّر الأدوية على شكل أقراص مضادة لكوفيد من جانب الخدمات البيطرية.
ويحث المدافعون عن الحيوانات في الجزيرة الحكومة القبرصية، منذ أشهر، على اتخاذ إجراءات، لوقف تفشي المرض.

عدد الحالالت المرصودة
رسمياً، رُصدت 107 حالات فقط في الجزء الجنوبي (اليوناني) من جزيرة قبرص، بحسب الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.
لكن هذا الرقم لا يعكس الواقع، بحسب ناشطين في مجال الرفق بالحيوان، حيث تقدّر جمعية الأطباء البيطريين القبارصة أن «ثلث» القطط في الجزيرة قضت نتيجة هذا المرض.

امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
وبحسب متخصصين، هناك ما يزيد قليلاً عن مليون هرّ في قبرص، معظمها من القطط الشاردة.
ويعود تاريخ تدجين القطط في قبرص إلى أكثر من 9000 عام، حيث اكتُشفت عظام أحد هذه الحيوانات بالقرب من بقايا بشرية في مقبرة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات

المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
شكوى ضد كاردي بي بعد رميها الميكروفون على الجمهور
شكوى ضد كاردي بي بعد رميها الميكروفون على الجمهور
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
أميركي يطلب 5 ملايين دولار من مطعم شهير بسبب «بيتزا» لم تعجبه
أميركي يطلب 5 ملايين دولار من مطعم شهير بسبب «بيتزا» لم تعجبه
سباق مع الزمن لإنقاذ مرجان فلوريدا في مواجهة الحرارة
سباق مع الزمن لإنقاذ مرجان فلوريدا في مواجهة الحرارة
على شاطئ غزة.. «سينما البحر» مبادرة نادرة في قطاع لا يضم دور عرض
على شاطئ غزة.. «سينما البحر» مبادرة نادرة في قطاع لا يضم دور عرض
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات فضائية على الأرض
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات ......
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في ......
امرأة بريطانية تؤكد أنها تعرفت إلى هوية «جاك السفاح»
امرأة بريطانية تؤكد أنها تعرفت إلى هوية «جاك السفاح»...
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا...
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين...
المزيد
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص...
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون ......
إعدام سفاح أميركي في فلوريدا
إعدام سفاح أميركي في فلوريدا...
على شاطئ غزة.. «سينما البحر» مبادرة نادرة في قطاع لا يضم دور عرض
على شاطئ غزة.. «سينما البحر» مبادرة نادرة في قطاع لا يضم دور......
سباق مع الزمن لإنقاذ مرجان فلوريدا في مواجهة الحرارة
سباق مع الزمن لإنقاذ مرجان فلوريدا في مواجهة الحرارة...
المزيد