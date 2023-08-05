أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة القبرصية أن أدوية غير مستخدمة، مخصصة أساساً لمعالجة البشر المصابين بكوفيد، سيجرى توفيرها لعلاج القطط في الجزيرة المتوسطية، حيث أودت طفرة من فيروس كورونا بآلاف الهررة منذ يناير.

وأعطت الحكومة موافقتها على استخدام هذه الأدوية، بناءً على توصية من وزارة الزراعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

سلالة من فيروس كورونا تصيب القطط

تسبب التهاب الصفاق المعدي السنّوري (FIP)، وهو سلالة من فيروس كورونا لا تنتقل إلى البشر، في نفوق أعداد كبيرة من القطط بقبرص.

وأعلنت الحكومة القبرصية، في بيان، أن مخزون الأدوية التي استُخدمت لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا البشري، والتي لم تعد مستخدمة، يمكن توفيرها للقطط المريضة.

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وستُوفّر الأدوية على شكل أقراص مضادة لكوفيد من جانب الخدمات البيطرية.

ويحث المدافعون عن الحيوانات في الجزيرة الحكومة القبرصية، منذ أشهر، على اتخاذ إجراءات، لوقف تفشي المرض.

عدد الحالالت المرصودة

رسمياً، رُصدت 107 حالات فقط في الجزء الجنوبي (اليوناني) من جزيرة قبرص، بحسب الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

لكن هذا الرقم لا يعكس الواقع، بحسب ناشطين في مجال الرفق بالحيوان، حيث تقدّر جمعية الأطباء البيطريين القبارصة أن «ثلث» القطط في الجزيرة قضت نتيجة هذا المرض.

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وبحسب متخصصين، هناك ما يزيد قليلاً عن مليون هرّ في قبرص، معظمها من القطط الشاردة.

ويعود تاريخ تدجين القطط في قبرص إلى أكثر من 9000 عام، حيث اكتُشفت عظام أحد هذه الحيوانات بالقرب من بقايا بشرية في مقبرة.

