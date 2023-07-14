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الإمساك بثعبان بورمي طوله 5,79 متر في ولاية فلوريدا الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 02:12 مساء
الإمساك بثعبان بورمي طوله 5,79 متر في ولاية فلوريدا الأميركية
رجل وابنه ينظران إلى الثعابين في حظيرة في دير بوذي ببلدة توانتاي في يانغون، 11 فبراير 2023. (أ ف ب)
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عثر شاب في فلوريدا على ثعبان بورمي يبلغ طوله 5,79 متر، وهو بحسب جمعية محلية الأكبر يُرصد على الإطلاق في هذه الولاية الأميركية التي يُعتَبَر فيها هذا النوع من الأجناس الغازية.

وعُثر على الثعبان الاثنين، على بُعد 70 كيلومتراً غرب ميامي في محمية بيغ سيبرس الوطنية في إطار مهمة بعثة استكشافية تهدف إلى كبح انتشار هذه الثعابين الغازية التي تُعدّ من بين الأكبر في العالم، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونشر جايك واليري (22 عاماً)، مقطع فيديو على شبكة «إنستغرام» الاجتماعية يظهر فيه صياد هاوٍ يجرّ الثعبان من ذيله إلى جانب الطريق، ثم ينجح في السيطرة عليه من خلال الإمساك برأسه بمساعدة رجل آخر.

ويبلغ وزن الثعبان 56,6 كيلوغرام، ونُقل إلى منظمة «كونسرفنسي أوف ساوث وست فلوريدا» البيئية، التي تُعنى بدراسة الثعابين البورمية.

نظام بيئي مثالي للتكاثر
وقال عالم الأحياء في المركز إيان إيسترلينغ، في بيان، «كان لدينا شعور بأن هذه الثعابين يمكن أن تكون بهذا الحجم وأصبح في حوزتنا الآن دليل على ذلك»، واصفاً هذا الحجم بأنه رقم قياسي.

وأُمسك عام 2020 بثعبان بورمي يبلغ طوله 5,71 أمتار في فلوريدا، فيما تشكّل منطقة إيفرغليدز الرطبة وشبه المدارية الواسعة

في جنوب شبه جزيرة فلوريدا نظاماً بيئياً مثالياً يتيح التكاثر للثعبان البورمي، الذي أُحضِر إلى الولايات المتحدة من جنوب شرق آسيا في مطلع القرن العشرين.

ويتغذى هذا الثعبان غير السام على الزواحف والطيور والثدييات الأخرى مثل الراكون.

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