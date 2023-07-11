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بعد 500 ألف سنة.. عظام الدجاج سوف تكشف ماضي البشرية وتأثيرها على الكوكب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 03:51 مساء
بعد 500 ألف سنة.. عظام الدجاج سوف تكشف ماضي البشرية وتأثيرها على الكوكب
أحد محلات بيع لحوم الدجاج في العاصمة الصينية بكين. (أرشيفية: أ.ف.ب)
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إذا قررت أجيال المستقبل، أو كائنات فضائية مثلاً، بعد 500 ألف سنة، إجراء حفريات وأعمال تنقيب بحثاً عن آثار ماضي البشرية، فستكون عظام الدجاج مؤشراً مذهلاً إلى التغييرات الفجائية التي شهدها العصر الحالي.

هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه علماء وثقوا انطلاق حقبة الأنثروبوسين الجيولوجية الجديدة التي تُحدِّد نسبة التأثير البشري على الكوكب الذي شهد تغييرات سريعة وجذرية في أنظمته الطبيعية خلال القرن الفائت، حسب تقرير لوكالة فرانس برس.

لحوم الدجاج تختلف عن لحوم أسلافها البرية
وتمثل آثار أخرى مذهلة ظاهرياً بصورة أكبر مؤشراً إلى هذا الانقسام، ومنها الارتفاع المفاجئ في ثاني أكسيد الكربون أو الميثان، والسقوط الإشعاعي من الاختبارات النووية، والجسيمات البلاستيكية الدقيقة الموجودة في كل مكان، وتطور الأنواع الغازية. إلا أن عظام الدجاج هي من بين أكثر المؤشرات الدالّة على التأثير البشري على الكوكب، وبأكثر من طريقة. فبدايةً، كان البشر من ابتكر تناول الدجاج.

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وتؤكد عالمة الجيولوجيا كاريس بينيت التي أعدت دراسة تتمحور على هذا الموضوع، أن «لحوم الدجاج الحديثة لا يمكن التعرف عليها مقارنة بلحوم أسلافها أو نظيراتها البرية». وتضيف إن «حجم الجسم وشكل الهيكل العظمي وكيمياء العظام مختلفة كلها بين الدجاج الحديث والقديم».

شكل جديد من الدجاج بدأ بعد الحرب العالمية الثانية
وبعبارة أخرى، يمثل الدجاج الحديث دليلاً على قدرة الإنسان على إحداث تغييرات في الطبيعة. ويعود أصل هذا الدجاج إلى أدغال جنوب شرق آسيا حيث أصبح الديك البري (غالوس غالوس) أليفاً قبل نحو ثمانية آلاف سنة.

طالما كان هذا النوع من الدجاج مرغوباً للحمه وبيضه، لكنّ عملية تحوله المتسارعة حتى يصبح النموذج المنتشر في المتاجر بمختلف أنحاء العالم لم تبدأ إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أستاذ علم الأحياء القديمة لدى جامعة ليستر يان زالاسيفيتش قوله إن «التطور يستغرق ملايين السنين، ولكن في هذه الحالة استغرق إنتاج شكل جديد من الدجاج بضعة عقود فقط».

وترأس هذا العالم فريق العمل المعني بالأنثروبوسين، الذي خلص إلى أن هذه الحقبة الجيولوجية أتت في منتصف القرن العشرين بعد العصر الهولوسيني الذي بدأ قبل 11700 عام في نهاية العصر الجليدي الأخير.

33 مليار دجاجة في العالم
ويشكل وجود الدجاج في كل مكان دليلًا آخر على تأثير البشر على الكوكب، فأينما وُجد البشر رُصدت بقايا لمصدرهم المفضل من البروتين الحيواني. وتشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن العالم يضم نحو 33 مليار دجاجة، فيما تتخطى الكتلة الحيوية للدجاج غير البري تلك الخاصة بكل أنواع الطيور البرية مجتمعةً بثلاث مرات.

ويذبح يومياً ما لا يقل عن 25 مليون دجاجة لتُحوَّل لحومها إلى دجاج تيكا في البنجاب وأطباق ياكيتوري في اليابان وياسا في السنغال أو ناغتس في مطاعم «كاي اف سي» وماكدونالدز وغيرها في العالم أجمع.

وعلى عكس لحوم البقر أو الخنازير التي تحرمها بعض الأديان، يُستخدم الدجاج بشكل شبه عالمي. وتقول بينيت التي تخلت عن دراستها الجامعية وانضمت إلى جمعية الرفق بالحيوان «بيتا» إن «الدجاج هو مؤشر لكيفية تغير محيطنا الحيوي الذي بات يهيمن عليه راهنًا استهلاك الموارد واستخدامها لصالح البشر». وتخلص إلى أن «الكتلة الهائلة من عظام الدجاج المرمية في العالم ستترك أثرًا واضحًا في التحليلات الجيولوجية المستقبلية».

مزرعة دواجن في إحدى المقاطعات الصينية. (أرشيفية: رويترز)
مزرعة دواجن في إحدى المقاطعات الصينية. (أرشيفية: رويترز)
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