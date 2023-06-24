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تايلاند تستعد لإعادة فيل مريض من سريلانكا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 08:19 مساء
تايلاند تستعد لإعادة فيل مريض من سريلانكا
الفيل موثو راجا داخل المياه في حديقة حيوانات العاصمة السريلانكية كولومبو في 23 يونيو 2023. (أ ف ب)
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تستعد تايلاند لاعادة فيل أهدته لسريلانكا بعد نزاع دبلوماسي بين البلدين، على خلفية مزاعم بسوء المعاملة. وتنتظر الفيل موثو راجا (29 عاماً)، المعروف أيضاً في بلده الأصلي بإسم ساك سورين، رحلة شاقة بالطائرة للعودة إلى بلاده في الأول من يوليو.

الفيل عاش معاناة شديدة
تايلاند أهدت سريلانكا الفيل عام 2001، لكنها دعت إلى عودته في عام 2022 بعد مزاعم بتعرضه للإهمال وسوء المعاملة في معبد بوذي في جنوب سريلانكا حيث كان يعيش. حسب وكالة «فرانس برس». عاش الفيل معاناة شديدة، وكان جسمه مغطى بخراجات، عندما وضعت يدها عليه الحكومة السريلانكية، وسحبت من المعبد الحق في رعايته في نوفمبر الماضي. وشُفيت معظم جروح الحيوان، الذي أمضى فترة نقاهته في حديقة حيوانات بالقرب من كولومبو بسريلانكا، لكن مخلبه المصاب لا يزال يتطلب علاجاً مائياً مكثفاً للغاية.

- عائلة كولومبية تعمل مع الحكومة لإنعاش الحياة البرية.

- تحرك نيوزيلندي لإنقاذ طائر الكيوي الوطني من الحيوانات المفترسة.

اعتذار رسمي لملك تايلاند
وقالت الطبيبة البيطرية مادوشا بيريرا التي اعتنت بالفيل منذ إنقاذه، لوكالة فرانس برس، الجمعة، «اتُخذت الترتيبات لإعادة الفيل إلى تايلاند من أجل هذا النوع من العلاج». وكشف رئيس الوزراء السريلانكي دينيش غوناواردينا للبرلمان في يونيو أنه اعتذر شخصياً لملك تايلاند عن سوء المعاملة المزعوم للفيل. وقال «تمكنت من إعادة علاقات الثقة بين البلدين بعد لقاء مع ملكهم».

وقال وزير الحياة البرية السيرلانكي بافيثرا وانياراتشي إن تايلاند طلبت «بإلحاح» عودة الحيوان بعد زيارة عام 2022 للمعبد البوذي أجراها السفير التايلاندي في كولومبو ووجد فيها الفيل موثو راجا في حالة صحية سيئة. وعمد أربعة مدربين تايلانديين، بمساعدة معاونين، إلى تدريب موثو راجا البالغ وزنه أربعة أطنان، على الجلوس داخل قفص بحجم قفص نقل لتدريبه على رحلته المقررة إلى شيانغ ماي في الأول من يوليو.

 

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