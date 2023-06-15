عائلة كولومبية تعمل مع الحكومة لإنعاش الحياة البرية

القاهرة - بوابة الوسط

عام 2012، تخلت عائلة زاباتا نهائياً عن تقليد تربية المواشي في المنطقة، والذي تطلّب قطع غابات لتحويلها إلى مراعٍ، واستبدلتها بالاعتناء بحيوانات الأدغال الكولومبية التي تدفع فاتورة باهظة جراء إزالة الغابات.

وقالت دورا سانشيز التي تدير مع زوجها وابنتهما محمية نوبانا في مقاطعة غوافياري في جنوب كولومبيا، «عندما وصلنا إلى المحمية لم تكن هناك دودة واحدة، كانت التربة مضغوطة». وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت مهندسة الزراعة المتخصصة في الأحراج (48 عاماً)، «بدأت في إجراء اختبارات واعتماد أنظمة زراعية، وبدأنا نرى تغييرات في الغابة وعودة الحياة البرية»، مضيفةً «أدركت عائلتي تدريجياً أن ما اعتمدناه جيداً».

وتعمل العائلة راهناً مع الحكومة المحلية لإنعاش الحياة البرية. ويتلقى نحو ستين حيواناً من أنواع مختلفة كالأرماديلو والأصلوت والكوغر والنيص، رعايةً في المحمية.

واستُقدمت الحيوانات من أشخاص كانوا يربّونها أو على وشك بيعها، وتمثل حيوانات أخرى كالكوغر الصغير ضحايا جانبية لإزالة الغابات في مقاطعة خسرت 25 ألف هكتار من الغابات في العام 2021.

وتؤكد ربة الأسرة التي أعادت زراعة الأشجار تدريجياً أنّ «هذه المزرعة كانت مخصصة لتربية المواشي، ومن بين 56 هكتاراً يشكّل 12 منها فقط غابات جرى استغلالها».

وتضيف «قلنا لأنفسنا أخيراً، لنتوقف عن تربية المواشي، ونختار الغابة والأشجار». وتغطي الغابة اليوم 40 هكتاراً من مساحة المحمية التي تشهد زيارات سياحية. ويقدم البعض على «تبنّي» حيوانات، ويساهمون تالياً في رعايتها.

