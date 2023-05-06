ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير القانوني في قشريات نادرة

القاهرة - بوابة الوسط



أوقفت الشرطة في غرب فرنسا إسبانيَّيْن يُشتبه في أنهما يُتاجران في كمية من حيوانات بوليسبس بوليسبس، عقب العثور على 188 كيلوغراما من هذه القشريات الشائعة في إسبانيا على متن قاربهما، وفق ما أعلنت الشرطة، أمس الجمعة.



وأوضحت عناصر الشرطة أن محققين من المكتب المركزي لمكافحة الاعتداء على البيئة والصحة العامة «يحققون منذ أشهر عدة في قضية تتمحور على شبكات لصيد حيوانات بوليسبس بوليسبس بصورة غير شرعية».



قشريات بوليسبس

وتُعد قشريات بوليسبس بوليسبس «من الأطباق الشائعة جدا في إسبانيا، ويُباع الكيلوغرام الواحد منها بنحو 168 دولارا، إلا أن صيدها يخضع لرقابة شديدة»، حسب الشرطة.

وتمكن المحققون، الثلاثاء الماضي، من «إثبات أن ثمة متاجرين كانوا يسافرون من إسبانيا» إلى سان جيلداس دو رويس في بريتاني الفرنسية، واعتقلوا الإسبانييْن «في منتصف الليل عقب قيامهما بالصيد». وحاول أحدهما الفرار عن طريق البحر. وخلال تفتيش القارب، عثر عناصر الشرطة على 188 كيلوغراما من بوليسبس بوليسبس أعادوها سريعا إلى المياه، وفق الشرطة.

وحكم على أحدهما بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ لمدة عام. وأُدين بتهمة «الصيد غير الشرعي لـ2500 كيلوغرام من بوليسبس بوليسبس على ساحل بريتاني، تُقدَّر قيمتها السوقية بـ420 ألف دولار»، حسب الشرطة التي أشارت إلى أنّ المشتبه فيه الثاني سيُستدعَى أيضا للمثول أمام المحكمة.