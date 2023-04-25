أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى فريق من وكالة «فرانس برس» جولة إرشادية لإبراز بعض الأسرار المنسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا، وهي المحطة غير المعروفة نسبيًا في حياة عالم الفيزياء الأميركي من أصل يهودي ألماني (1879-1955).

يجذب تمثال برونزي لأينشتاين جالسًا على مقعد في حديقة عامة الكثير من السياح إلى مدينة «لو كوك» الواقعة على الساحل البلجيكي، حيث أقام قبل 90 عامًا العالم الشهير الفائز بجائزة نوبل للفيزياء.

هتلر يطارد أينشتاين

عندما تسلّم أدولف هتلر السلطة في مطلع العام 1933، كان أينشتاين المولود في أولم بجنوب ألمانيا، والحائز جائزة نوبل العام 1921، بدأ يدرّس في الولايات المتحدة نظرية النسبية التي اكتشفها.

وفي ظل بدء الحملة ضد اليهود في ألمانيا، استُهدِف مقر إقامة أينشتاين بالقرب من برلين، وصودرت ممتلكاته. ولدى عودته من الولايات المتحدة، ارتأى المكوث في بلجيكا في مارس 1933 مع زوجته الثانية إلسا، نظرًا إلى تخوفه من خطورة عودته إلى بلده.

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الشرطة البلجيكية تحمي أينشتاين

وأمضى العالِم نحو ستة أشهر في لو كوك (أو دي هان باللغة الفلمنكية) تحت حراسة الشرطة البلجيكية التي كانت تخشى على حياته.

وقالت البلجيكية بريجيت هوش (78 عامًا) خلال جولة إرشادية لفريق وكالة «فرانس برس» في المنطقة التي عاش فيها العالم «كانت والدتي تعرف أينشتاين جيدًا عندما كانت صغيرة. كان يمشي كل صباح على السور البحري أو على الشاطئ».

كانت عائلة تدير منذ عقود فندق «بلفو» الواقع وسط الفيلات من الطراز المعماري الأنكلو نورماندي في لو كوك. واستأجر الزوجان أينشتاين إحدى هذه الفيلات، وهي «فيلا سافويارد».

شغف أينشتاين بالكمان

درج أينشتاين على ارتشاف القهوة على شرفة الفندق بعد المشي في الهواء الطلق، وكانت تلك عادته اليومية، بحسب روش، التي أشارت إلى أن ملك البلجيكيين في ذلك الوقت ألبير الأول الذي كانت زوجته إليزابيث دوقة بافارية، أدى دورًا مهمًا في هذه الإقامة البلجيكية القصيرة للفائز بجائزة نوبل.

فالملك «نصح أينشتاين بعدم العودة إلى ألمانيا». وكانت معرفة أينشتاين بالملك وزوجته نشأت خلال مشاركته بمؤتمرات في بروكسل. وكانت الملكة إليزابيث، فضلاً عن كونها تتحدث الألمانية كأينشتاين، شغوفة مثله بآلة الكمان، وكانا «يعزفان معًا، بحسب حديث هوش لوكالة «فرانس برس».

وكانت مرحلة الحياة «الفلمنكية» للبروفسور أينشتاين مصدر إلهام العام الماضي لشرائط مصورة لكاتب السيناريو البلجيكي رودي ميل الذي رأى في هذه التجربة قصة مثيرة. وأوضح أن مراقبة أينشتاين بأمر من الملك كان سببها تهديدات بالقتل.

وتحمل هذه الشرائط المصورة عنوان «لو كوك سور مير، 1933»، ونفذ رسومها بودوان دوفيل، ويظهر فيها الفيزيائي ذو الشعر الرمادي والشارب الكثيف كرجل مطارد، تلاحقه جاسوسة شقراء ترتدي معطفًا طويلًا، وتحمل مسدسًا، أرسلها النازيون لاختطافه، في إطار سعي الرايخ الثالث إلى إنتاج قنبلة ذرية.

في الواقع، أرست اكتشافات أينشتاين في شأن الكتلة والطاقة ومعادلته الشهيرة E=mc2 أسس الانشطار النووي المستقبلي، على الرغم من أن الفيزيائي كان من دعاة السلام طوال حياته.

محاولات اختطاف أينشتاين

أما محاولات اختطافه فوهمية فحسب. لكنّ الملف المتعلق به في أرشيف الدولة البلجيكي يبيّن إلى أي مدى كان ألبرت أينشتاين عرضة للخطر خلال نزهاته على شاطئ بحر الشمال.

ووصف خبير الأرشيف فيليب ستروبي هذا الملف بأنه ثروة حقيقية، إذ إن تقارير المراقبة هذه تتيح اكتشاف شخصية البروفسور أينشتاين. وأشار أحد التقارير مثلاً إلى أنه «كان يهوى التنزه على السور البحري في الساعة الثانية أو الثالثة فجرًا من دون إخطار الشرطة، وهذا ما كان يصعّب حمايته».

وكان اثنان من عناصر أمن الدولة (المخابرات المدنية البلجيكية) مكلفين مراقبة تصرفاته وتحركاته لأن جمعية سرية نازية خصصت مكافأة لمن يقتله.

وعندما اغتيل باحث يهودي صديق لأينشتاين في الجمهورية التشيكية في نهاية أغسطس 1933 بأمر من الرايخ، أدرك عالم الفيزياء أنه لم يعد بأمان في بلجيكا. وانتقل عبر ميناء أوستند البلجيكي إلى لندن، ومنها هاجر إلى الولايات المتحدة، منهياً إقامته القصيرة في لو كوك، ولم يعد مذّاك إلى أوروبا.